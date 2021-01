Segundo a prefeitura, o pagamento será feito junto com as férias de 2020. Foto: Ascom/Quissamã

Publicado 12/01/2021 19:16 | Atualizado 12/01/2021 19:19





QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, realiza na próxima sexta-feira (15), o enquadramento do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do magistério público do município de Quissamã.



Segundo o governo, o pagamento será feito junto com as férias de 2020. O projeto, que permaneceu estagnado por mais de 10 anos, tem como objetivo a valorização e o ajustamento funcional dos profissionais da Educação. Atualmente, a rede municipal conta com cerca de 500 professores — do Ensino infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) —, 12 escolas e três creches.



O enquadramento, dentro de um Plano de Cargos e Salários aprovado, é a adequação do salário do funcionário compatível com o cargo que ocupa e a função que exerce. Para atender os pedidos da classe, a Prefeitura de Quissamã iniciou as discussões sobre o projeto em 2018, através de uma comissão formada por professores para a revisão e atualização da proposta. Isso foi necessário, pois desde de 2006, existia um Plano de Cargos e Salário aprovado, mas que não tinha sido implementado em sua totalidade, o que gerou perdas para a categoria.

“Sempre estivemos ao lado dos profissionais da Educação. Vamos continuar avançando para levar ensino de qualidade para a nossa população e nunca deixar de olhar para os nossos grandes profissionais que ajudam no desenvolvimento das nossas crianças, jovens e adultos. É trabalhando com responsabilidade e ouvindo a população que vamos fazer muito mais por nossa cidade”, disse a prefeita Fátima Pacheco.



Nos últimos quatro anos, a Educação de Quissamã registrou muitos avanços, com o município atingindo a sua maior média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com a nota de 6,1 no ano passado. Para a secretária municipal de Educação, Helena Lima da Costa, o enquadramento do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do magistério vai ser mais um ingrediente para que a pasta conquiste os seus objetivos nos próximos anos.



“O enquadramento vai atender um pedido antigo de toda a classe. Com este reconhecimento, os profissionais vão se sentir mais valorizados, o que será muito importante para continuarmos avançando com a Educação do nosso município”, avalia Helena.