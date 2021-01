Centro de Triagem Respiratória (CTR) em Quissamã será um dos pontos de vacinação contra a Covid-19. Foto: Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 18/01/2021



QUISSAMÃ- Quissamã, no Norte Fluminense, receberá 720 doses da CoronaVac, vacina contra o coronavírus produzida em parceria entre o Instituto Butantan e a chinesa Sinovac. Segundo o município, ao todo, nesta primeira etapa, serão vacinadas 360 pessoas. A imunização está prevista para quarta-feira (20), e o município deverá receber as doses até esta terça-feira (19).



A prefeitura informou que, na primeira remessa, serão vacinados os profissionais da Saúde. Esse grupo vai receber duas doses, com intervalo de duas ou três semanas. De acordo com o Instituto Butantan, o tempo entre uma dose e outra deve ser entre 14 e 28 dias. A vacinação será realizada no Centro de Triagem Respiratória (CTR) e no Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus, este segundo onde as vacinas ficarão estocadas.