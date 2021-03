Prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, assina consórcio para aquisição de vacinas. Foto: Divulgação/Ascom.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/03/2021 12:37





CONCEIÇÃO DE MACABU - O prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, assinou nesta quinta-feira (4) a adesão ao consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) para a aquisição de vacinas contra a Covid-19.



Com o consórcio, a ideia é que as prefeituras possam comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda. De acordo com o Fundo Nacional, o documento garante segurança jurídica caso o Plano Nacional não dê conta de suprir a vacinação em toda a população.



"Acreditamos na coordenação do Ministério da Saúde na distribuição das vacinas. A nossa expectativa é que não seja necessária a compra do imunizante pelo município, mas assinamos a adesão como um plano alternativo", comentou o prefeito Valmir Lessa. "Seguiremos trabalhando para buscar soluções para preservar a saúde e a vida da nossa gente", destacou o prefeito.



Para que as cidades participem das compras das vacinas, será encaminhado um projeto de lei às câmaras municipais de cada município que aderiu ao consórcio.