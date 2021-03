A secretaria municipal de Segurança Pública e Trânsito tem fiscalizado comércios, que estejam com aglomerações, som alto e outras ações irregulares. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/03/2021 18:15



QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã tem intensificado as ações de fiscalização e orientação no município para o combate à Covid-19. Neste sábado (13), a equipe da Vigilância Sanitária, em parceria com a Guarda Municipal, passou por vários estabelecimentos comerciais para verificar se as normas de saúde estão sendo respeitadas. A fiscalização da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito tem sido constante nas barreiras e também nos comércios.



Atualmente, a área de Covid-19 do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus está com 14 pacientes internados em leitos clínicos e 6 na Unidade de Terapia Intensiva (sendo quatro entubados com ventilação mecânica). Por causa do elevado número de casos registrados nos últimos dias, o Comitê para Políticas de Enfrentamento e Impactos da Pandemia da Covid-19 realizou uma reunião extraordinária nesta segunda-feira (15) para definir as próximas ações que serão tomadas no município.

- Estamos fazendo uma mobilização para conseguir mais doses da vacina contra a Covid-19, mas o momento agora é de manter os cuidados para que a doença não fique cada vez mais forte. Acompanhamos diariamente várias cidades entrando em colapso, ficando sem vagas nos hospitais, e não desejamos isso em nosso município. Porém, para que isso não aconteça, todos devem fazer a sua parte: usando máscara, evitando aglomerações e lavando as mãos com água e sabão ou higienizando as mãos com álcool em gel 70 - disse a prefeita Fátima Pacheco.



Ações da Saúde



A Secretaria de Saúde tem realizado um planejamento para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Com as doses sendo entregues pelo Ministério da Saúde, já foram imunizadas mais de 1,4 mil pessoas em Quissamã. Para adquirir mais doses da vacina, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, enviou à Câmara dos Vereadores o projeto de lei para adesão ao consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos. O objetivo é comprar mais doses e não ficar totalmente dependente do Plano Nacional de Imunizações.

- Estamos realizando também a testagem dos servidores da Prefeitura de Quissamã. Com esses testes, conseguimos ter um controle maior sobre a real situação de casos que o município possui - disse a secretária de Saúde, Renata Fagundes.



Fiscalização no município



A Secretaria municipal de Segurança Pública e Trânsito tem fiscalizado comércios, que estejam com aglomerações, som alto e outras ações irregulares neste período. Paralelo a isso, as barreiras de fiscalização e controle estão mantidas nos acessos às praias. Diariamente, à noite, as equipes fazem patrulhamento e abordagem nos comércios abertos para ressaltar o horário de fechamento limite de 22h para bares e, meia-noite para restaurantes e lanchonetes, sem a venda de bebidas alcoólicas.



- A população deve respeitar as orientações, pois só assim vamos controlar a doença em nosso município. Quem tiver denúncias pode entrar em contato com a secretaria pelos números 153 ou (22) 2768-2482 ou com a Polícia Militar pelo número 190 - conta o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vítor Arquejada da Fonseca.