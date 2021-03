Prefeito de Macabu, Valmir Lessa, deputado federal, Aureo Ribeiro, e o ex-vereador de Macaé, Maxweel Vaz. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/03/2021 09:55

CONCEIÇÃO DE MACABU - O prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, recebeu em seu gabinete o deputado federal, Aureo Ribeiro. A visita ocorreu para firmar uma parceria que visa buscar melhorias para o município. Participaram do encontro, os secretários municipais, representantes da Câmara de Vereadores e o ex-vereador, Barcelos Resina, que intermediou o contato entre Lessa e o parlamentar, e o ex-vereador de Macaé, Maxwell Vaz.



Áureo tem demonstrando um grande interesse em ajudar no desenvolvimento da cidade. Nesta semana, por exemplo, o Deputado interligou uma parceria entre o município e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) que visa melhorias nas vias públicas.



O parlamentar abraçou, principalmente, a construção de um novo hospital, com mais recursos e melhor estrutura. No encontro, Ribeiro comentou ter percebido a real intenção do prefeito, Valmir Lessa, em “transformar a cidade” e fazer com que ela “dê certo”.



“A cidade precisa de muito investimento. A gente sabe das dificuldades, mas a vontade de fazer, do prefeito Valmir, me abrilhantou. É isso que a gente precisa”, comentou Ribeiro perante os presentes.” Ele compartilhou uma vontade de fazer aqui um hospital que possa atender o anseio da população”, afirmou o Deputado.



Ainda durante a visita ao município, Aureo conheceu a área onde poderá ser construída a nova unidade hospitalar e demonstrou-se em prontidão para ajudar na realização da obra. O assunto já tinha sido discutido no último mês, em Brasília, quando Lessa cumpria agenda na Capital Federal.