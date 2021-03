Na manhã deste domingo (21), cinco pessoas estavam internadas na UTI do setor Covid-19 no Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus. Foto: Adilson Santos.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/03/2021 10:47 | Atualizado 22/03/2021 10:49

QUISSAMÃ - Desde o início da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Quissamã está se mobilizando para reforçar a saúde do município. Neste momento, mesmo com o crescimento no número de internações, o sistema não entrou em colapso, não há recusa de atendimento e nem foi registrada transferência de pacientes para outras cidades. A ala covid-19 do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus (HMMMJ) possui 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo cinco habilitados para receber recursos do Governo do Estado.

De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, foi enviado ao Estado, em janeiro, o pedido para habilitação dos outros cinco leitos, que atualmente são custeados pelo município. Porém, por causa da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde demora alguns meses para aprovar o pedido. Paralelo a isso, Quissamã está finalizando o processo de montagem de mais leitos de UTI, com aparelhos e equipes de profissionais necessários, o que também será informado ao Governo do Estado.

Publicidade

Na manhã deste domingo (21), cinco pessoas estavam internadas na UTI do setor Covid-19 do HMMMJ. A Secretaria municipal de Saúde informa ao Estado, diariamente, o número de pacientes que entram na unidade, até mesmo os casos suspeitos. Porém, a atualização do sistema estadual não é em tempo real, demorando a tirar os pacientes negativados (casos descartados), o que pode gerar um número superior à realidade da internação do município.

"Publicamos os decretos na última semana justamente para que o nosso sistema de saúde não entrasse em colapso. O atendimento no hospital não está comprometido, mas ligamos o alerta e pedidos à população para respeitar as medidas. Somente com a união de todos, vamos conseguir vencer o momento de inquietações que estamos vivendo", disse a prefeita Fátima Pacheco.

Publicidade

Decretos para reduzir números no município

A Prefeitura de Quissamã iniciou o funcionamento das barreiras de monitoramento e fiscalização nas entradas da cidade neste sábado (20). Seguindo o decreto Nº 30882021, para conter os casos de Covid-19, apenas moradores e pessoas que trabalham na cidade poderão passar pelas barreiras, comprovando a situação com documentos. Em outra frente, o governo municipal também reforçou a fiscalização relacionada ao decreto N° 3085/2021, que prevê restrições ao comércio, ao transporte público municipal, ao funcionamento da sede administrativa da prefeitura e às atividades religiosas.