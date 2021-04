Prefeitura de Quissamã tem adotado medidas restritivas nas últimas semanas para reduzir o número de casos da Covid-19 no município. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/04/2021 12:43 | Atualizado 06/04/2021 12:44

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã publicou, neste domingo (4), o decreto N° 3097/2021 no Diário Oficial, com atualização das medidas de enfrentamento à Covid-19, relacionadas ao comércio local, ao transporte público municipal, às atividades religiosas e outras áreas. Segue proibido a comercialização de bebidas alcoólicas para o consumo no local, assim como o consumo em espaços públicos e privados acessíveis ao público.



Publicada em outro decreto, o Nº 30882021, as barreiras de monitoramento e fiscalização para controlar o acesso ao município estão mantidas. Para reduzir o número de casos da Covid-19 no município, a Prefeitura de Quissamã tem adotado medidas restritivas nas últimas semanas, sempre dialogando com o Ministério Público. Veja as principais ações do decreto N° 3097/2021:

- Do consumo de bebida alcoólica



Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos e privados acessíveis ao público.

- Dos estabelecimentos comerciais do setor de alimentação



Restaurantes, bares, lanchonetes e similares, das 7h às 23h59, com limitação da capacidade de ocupação em 50%. Fica autorizado o funcionamento durante 24 horas, inclusive aos sábados e domingos, apenas por meio da modalidade de delivery (entrega) ou take away (retirada na loja);Lojas de conveniência, depósitos de bebidas e similares, das 7h às 20h, com limitação da capacidade de ocupação em 50% (cinquenta) por cento. Fica autorizado o funcionamento durante 24 horas, inclusive aos sábados e domingos, apenas por meio da modalidade de delivery (entrega) ou take away (retirada na loja). Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas para consumo no local. A venda de tais produtos poderão ser feitas para consumo exclusivamente domiciliar.

- Das academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e condicionamento

físico



Ficam autorizados a funcionar somente até o limite de 30% da sua capacidade de ocupação.

- Das atividades religiosas



As Igrejas e demais espaços destinados a cultos e celebrações religiosas ficam autorizados a funcionar somente até o limite de 50% de sua capacidade de ocupação.

- Do transporte público coletivo



As linhas intermunicipais de transporte coletivo deverão funcionar com limitação da capacidade de ocupação em 50% de passageiros, com o máximo de 5 idosos.

- Do transporte sanitário de pacientes para fora do município

Fica suspenso o transporte sanitário de pacientes (Transporte Fora do Município – TFD), salvo nos casos necessários à realização de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, bem como para a realização de exames e procedimentos considerados urgentes e inadiáveis, bem como nos casos de emergência.