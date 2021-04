Na última semana, o município ultrapassou a marca de 3 mil pessoas vacinadas. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/04/2021 12:57

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã iniciou a vacinação contra a Covid-19 da faixa etária dos idosos de 60 a 64 anos nesta segunda-feira (5), pelas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Alto Grande e de Machadinha. Com base no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a Secretaria municipal de Saúde tem alcançado bons resultados com a evolução da campanha para os grupos prioritários. Na última semana, o município ultrapassou a marca de 3 mil pessoas vacinadas.

A campanha continua nesta terça-feira (6), na ESF Caxias, às 9h, e ESF Barra do Furado, às 14h. Na quarta-feira (7), a vacinação acontece na ESF Centro (com aplicação no Centro de Saúde), às 9h, e ESF Morro Alto, às 14h. Na quinta-feira (8), na ESF Carmo, às 9h, e ESF Santa Catarina, às 14h. A semana será encerrada na ESF Matias, na sexta-feira (9), às 9h.

Campanha em Quissamã

O planejamento da vacinação em Quissamã tem seguido as orientações do Plano Nacional de Imunizações. Na aplicação da segunda dose, no caso da Coronavc, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, o reforço é realizado entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a Oxford/AstraZeneca tem uma janela de 90 dias entre as doses.

A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, assinou adesão ao consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Desde dezembro do ano passado, o município tem se planejado para comprar a vacina, quando foi assinado um termo de entendimento com o Butantan para adquirir 36 mil doses da Coronavc. Porém, o Ministério da Saúde ficou responsável por toda a distribuição do imunizante.