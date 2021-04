No encontro, a prefeita Fátima Pacheco e o comandante Fábio Corrêa dialogaram sobre o formato do projeto, que é muito esperado pelos moradores de Quissamã. Foto: Phillipe Moacyr.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/04/2021 16:45 | Atualizado 28/04/2021 16:46

QUISSAMÃ- A Prefeitura de Quissamã e o comando do 32º Batalhão da Polícia Militar (Macaé) realizaram mais uma reunião sobre a implantação do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) — que permite o município contratar policiais militares, nas suas horas de folga, para atender demandas da segurança na cidade. No encontro, nesta semana, a prefeita Fátima Pacheco e o comandante Fábio Corrêa dialogaram sobre o formato do projeto, que é muito esperado pelos moradores de Quissamã.

Inicialmente, serão quatro policiais diariamente (dois durante o dia e dois à noite) baseados em Santa Catarina, mas também fazendo rondas pelos outros bairros. Também participaram da reunião no 32º BPM o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada da Fonseca, o vereador Janderson Chagas e o presidente da Câmara dos Vereadores, Marcinho Pessanha. Mesmo não estando presente nesta terça, o delegado titular da 130ª Delegacia de Polícia (Quissamã), Raul Morgado, tem acompanhado a criação do projeto.

Publicidade

"Estamos reafirmando a parceria do município com o Governo do Estado do Rio, através das Polícias Civil e Militar, e do judiciário. A partir de agora, essa união será ainda mais fortalecida com a implantação do Proeis que, juntamente com a nossa Guarda Municipal e a Secretaria municipal de Segurança Pública, vai atuar na proteção à nossa cidade. Neste conjunto de políticas públicas, também destacamos investindo na Assistência, Educação, Esporte, Cultura ", disse a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco.

O comandante do 32º BPM, responsável pelo policiamento na região de Macaé, Quissamã, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Rio das Ostras e Carapebus, elogiou a parceria que vai garantir o reforço no município. "A Polícia Militar está sempre integrada com as cidades. Sem dúvidas, o Proeis vai garantir excelentes resultados para Quissamã", avalia o tenente coronel Fábio Corrêa.