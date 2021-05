A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, recebeu a deputada federal Clarissa Garotinho na manhã desta quinta-feira (6). Foto: Phillipe Moacyr.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/05/2021 18:26

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, recebeu a deputada federal Clarissa Garotinho na manhã desta quinta-feira (6). Na sede da Prefeitura, a parlamentar se reuniu com o secretariado municipal e anunciou uma emenda no valor de R$ 850 mil para investimento na Saúde. No ano passado, a deputada destinou R$ 2 milhões para o mesmo setor, que estava se estruturando durante os primeiros meses da pandemia da Covid-19. Clarissa também tem destinado recursos para o desenvolvimento da Agricultura dentro do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

"Queremos agradecer as emendas destinadas para Quissamã e também para a região, através do Ciddenf. A deputada tem visitado os municípios, ouvindo as demandas dos prefeitos e mostrando que é uma parlamentar de todo o estado. No ano passado, a emenda para a Saúde chegou em um momento desafiador, quando somado aos investimentos do município, conseguimos oferecer uma saúde de qualidade para a nossa população", conta a prefeita Fátima Pacheco, que também é presidente do Cidennf.

Em março, foi anunciada uma emenda coletiva da bancada federal, na qual Clarissa Garotinho faz parte, no valor de R$ 4,3 milhões para o Consórcio. O recurso será investido no fortalecimento da Agricultura com a aquisição de três partilhas mecanizadas para atender os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana. Nesta quinta, a parlamentar anunciou que vai destinar novas emendas para o Cidennf.

"É muito importante acompanhar que Quissamã tem compromisso com o uso responsável dos recursos, pois são emendas federais que reforçam o orçamento do município. A população é beneficiada, principalmente em um momento difícil que o país atravessa em meio a pandemia da Covid-19. Paralelo a isso, entendemos que o investimento na Agricultura através do Consórcio fortalece a região, pois o maquinário pode ser utilizado pelos municípios", conta Clarissa Garotinho.

No final da manhã, ao lado das secretárias de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas, e de Educação, Helena Lima, a prefeita e a deputada estadual também visitaram a creche do Sítio Quissamã. Construída em parceria com o Ministério da Educação, a unidade é a maior do município, com capacidade para receber 125 alunos. É um espaço humanizado e moderno, de excelente qualidade garantindo acessibilidade e conforto para crianças e funcionários.