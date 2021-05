A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, assinou adesão ao consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/05/2021 13:05 | Atualizado 10/05/2021 13:06

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã segue obtendo resultados positivos na campanha de vacinação contra a Covid-19. Até o momento, já são 5.209 pessoas imunizadas com a primeira dose, ultrapassando 20% da população - média acima da nacional e estadual. Lembrando que o cronograma de vacinação tem ocorrido respeitando os grupos prioritários. Neste momento estão recebendo as doses, pessoas com comorbidade na faixa etária de 18 a 59 anos.



Para evitar aglomerações nas Unidades de Saúde, os pacientes cadastrados nos Programas de Saúde são avisados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) para comparecerem para vacinação. Já os usuários não cadastrados, deverão procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o pré-cadastro.

Campanha em Quissamã



Atendendo a demanda dos grupos prioritários, o município vacinou 100% dos profissionais da Saúde, 98% dos idosos e 73% dos quilombolas. Também já foram imunizados agentes da Segurança Pública (Guarda Municipal e Polícias Militar e Civil).

A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, assinou adesão ao consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Desde dezembro do ano passado, o município tem se planejado para comprar a vacina, quando foi assinado um termo de entendimento com o Butantan para adquirir 36 mil doses da Coronavc. Porém, o Ministério da Saúde ficou responsável por toda a distribuição do imunizante.