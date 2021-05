O Prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, acompanha entrega de equipamentos eletrônicos, mobílias e utensílios de uso geral no asilo. Foto: Divulgação;

Por Bertha Muniz

Publicado 11/05/2021 15:10 | Atualizado 11/05/2021 15:11

CONCEIÇÃO DE MACABU - O prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, realizou uma grande entrega no Asilo Santo Antônio, na manhã desta segunda-feira (10). Entre os materiais, equipamentos eletroeletrônicos, mobílias e utensílios de uso geral. A aquisição é proveniente de um convênio firmado entre o município e o Ministério da Cidadania, com o apoio do Deputado Hugo Leal.



A emenda foi intermediada pelo vereador macabuense Sandro Daumas. Estiveram presentes, acompanhando o prefeito, o Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, João Daumas, e a primeira-dama, Valci Lessa. Os materiais adquiridos com recursos do convênio, totalizam mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). “O objetivo é garantir aos idosos melhor qualidade de vida”, destacou Lessa.