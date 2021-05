Estrutura do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus foi reforçada. Foto: Adilson dos Santos.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/05/2021 13:59

QUISSAMÃ - As ações implementadas pela Prefeitura de Quissamã têm alcançado resultados positivos no combate à Covid-19. O município tem a pontuação 5 (Baixa), considerada a menor no mapa de risco do painel coronavírus, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde na sexta-feira (14). O mapa apresenta uma visão geral da pandemia nos 92 municípios e segue os critérios de classificação estabelecidos pelo Estado. Porém, mesmo assim, a Secretaria municipal Saúde alerta para que a população siga respeitando o protocolo de saúde, já que a vacina ainda não está disponível para todos.

Desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020, a Prefeitura de Quissamã tem investido na rede de proteção de combate à doença. Nos últimos meses, o município adotou as barreiras de monitoramento para controlar o acesso; fortaleceu a fiscalização para cumprimento das medidas de saúde; e principalmente reforçou a estrutura nas unidades de saúde, como o Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus e o Centro de Triagem Respiratória (CTR).

- O município vem investindo nas ações para evitar que os casos de Covid-19 aumentem. Isso é visto no resultado deste mapa divulgado pelo Estado, com uma média de contágio considerada baixa. Porém, em nenhum momento podemos relaxar, temos que fortalecer as medidas de saúde, como o uso da máscara, lavar ou higienizar as mãos e evitar aglomerações. Enquanto a vacina não chegar para toda a população, devemos seguir esse protocolo - disse a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco.

Atualizado semanalmente, o mapa de risco do painel coronavírus analisa a situação dos municípios e regiões no combate à Covid-19. Para isso, a Secretaria de Estado de Saúde utiliza as taxas de grau de contágio do vírus, além do percentual de ocupação dos leitos nas unidades de saúde. O resultado possui alguns níveis: Muito Alto, Alto, Moderado, Baixo e Muito Baixo.

"Semanalmente o Comitê para Políticas de Enfrentamento e Impactos da Pandemia da Covid-19 tem se reunido para analisar a situação do município. Assim, são fortalecidas as ações de combate à doença. Mas, sempre ressaltamos que a conscientização da população é fundamental para alcançar bons resultados. Todos devem seguir os protocolos estabelecidos", conta a secretária de Saúde, Renata Fagundes.