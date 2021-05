A testagem foi iniciada no ano passado e a prefeitura de Quissamã já realizou cerca de seis mil testes em diversos bairros, como Santa Catarina e Barra do Furado. Foto: Phillipe Moacyr.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/05/2021 16:38 | Atualizado 19/05/2021 16:39

QUISSAMÃ - Nesta quarta-feira (19), a Secretaria de Saúde de Quissamã iniciou a testagem para Covid-19 nos moradores do Centro. A estrutura está montada no pátio do Colégio Cenecista e o atendimento é das 8h às 16h. A ação será realizada também nesta quinta-feira (20), no mesmo horário e local. Podem fazer o teste pessoas de 12 a 59 anos de idade. É preciso apresentar CPF e cartão do SUS.

Em casos de pacientes que testaram positivo, eles são encaminhados de imediato para o Centro de Triagem Respiratória (CTR) para início do tratamento. Os testes avaliam a presença de dois tipos de anticorpos diferentes: IgG e IgM e o significado do teste depende de quais dessas proteínas foram identificadas. Desta forma, quando o resultado é positivo apenas para IgM, significa que a pessoa está ou esteve recentemente infectada.

Já quando o resultado é positivo para IgG significa que a pessoa já entrou em contato com o vírus no passado. A testagem foi iniciada no ano passado e a prefeitura de Quissamã já realizou cerca de seis mil testes em diversos bairros, como Santa Catarina e Barra do Furado.