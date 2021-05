O encontro serviu também para a formação de outras parcerias entre os municípios de região. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/05/2021 17:07 | Atualizado 19/05/2021 17:08

CARAPEBUS - Uma comitiva de vereadores de Carapebus esteve em Macaé nesta semana para tratar de parcerias entre os municípios visando ampliar a comercialização de pescado produzido pelos criadores de tilápia de Carapebus.



Na visita, o presidente da Câmara Municipal de Carapebus, vereador Dandinho (AVANTE), e o vereador Paulinho Cueca (SOLIDARIEDADE), se reuniram com o vereador de Macaé, Alan Mansur (CIDADANIA), com o secretário de Agroeconomia de Macaé, Dr. Luiz Fernando (CIDADANIA), e com o secretário adjunto de Pesca de Macaé, Jair Barcelos, no Mercado de Peixes.

O espaço é visto como um dos principais meio da região para escoar a produção da tilápia produzida em Carapebus, incentivando os criadores do peixe na cidade a aumentar a produção visando o abastecimento das escolas da rede pública municipal e enriquecendo a merenda escolar.

De acordo com o vereador de Carapebues, Paulinho Cueca, a conversa com os representantes do Legislativo e do Executivo de Macaé foi de grande valia e os gestores vizinhos deixaram as portas abertas do Mercado de Peixes para a compra do pescado de Carapebus.



O encontro, que serviu também para a formação de outras parcerias entre os municípios de região, contou ainda com a participação do vereador de Rio das Ostras, Maurício BM (PV), e com os vereadores de Conceição de Macabu, Gaúcho (DEM) e Neto (PSD). Em sua página no Facebook, o secretário de Agroeconomia de Macaé, Dr. Luiz Fernando, acrescentou que a reunião também serviu para incentivar a comercialização da tilápia em cativeiro através de tanques na região.

Segundo o ex-vereador, a Secretaria de Agroeconomia de Macaé ficaria responsável pela construção dos tanques, enquanto a Secretaria Adjunta de Pesca forneceria cursos de manejo e de reprodução os peixes, melhorando as condições dos criadores locais, que teriam suas produções incluídas na merenda escolar de todos os municípios envolvidos e também vendidos no Mercado de Peixes.