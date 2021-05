Thales Andrade, CEO do Hub Mundo de Vantagens. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/05/2021 14:20 | Atualizado 20/05/2021 14:20

NORTE FLUMINENSE - Gerar negócios e prospectar parcerias entre os participantes. Esses são os principais objetivos do 2° Fórum Internacional Netweaving Club (F.I.N.C) – Conectando Empresários para Novos Recomeços –, que irá acontecer virtualmente, entre os dias 21 e 24 de maio. Além disso, o evento visa ampliar o alcance das empresas; formar um ecossistema de impacto social, ambiental e econômico; e apresentar o projeto de impacto social para as cidades.





O Fórum, que é promovido pelo Terapeuta Natural de Curitiba, Tonny Nascimento, em parceria com o Hub Mundo de Vantagens, da Região Norte Fluminense, e da Rede EntãoPronto! Participações e Negócios, vai reunir, do Ceará, nesta edição, especialistas de 5 países (USA, Portugal, Israel, Moçambique e Tailândia) das áreas de Saúde e Bem-Estar, Netweaving, Negócios, Tecnologias para Smart Citzens, Empresas Sociais, Capitalismo Consciente e Internacionalização para compartilharem seus conhecimentos, vivências e fazendo assim, sua contribuição na transformação social, na geração de impacto positivo na vida dos empresários solidários e conectados.



Durante 3 dias, empresários de todo o mundo poderão se conectar, criar relacionamentos verdadeiros e relevantes através do Netweaving, que é um conceito que promove a generosidade, reciprocidade e conexões confiáveis, com sustentabilidade, em que o servir pode promover mudanças na vida dos empresários e empreendedores. Haverá tradução simultânea do inglês para o português conforme a necessidade.



Esse universo de interação e sinergia começou há 01 ano, após Tonny Nascimento fundar um grupo de empresários brasileiros residentes em 15 países, o Internacional Netweaving Club. O coletivo busca prospectar novas parcerias e proporcionar um hub de soluções inovadoras a seus protagonistas. “Esse grupo de empresários nasceu da iniciativa de ajudar uns aos outros na divulgação e na promoção dos trabalhos durante a Pandemia do Corona Vírus. O objetivo é criar laços de amizade, parceria, colaboração, proposição e muita positividade em gerar novos negócios”, disse o idealizador.



Há 06 anos no mercado, a Rede EntãoPronto! Participações e Negócios, uma rede colaborativa do Ceará com mais de 300 coligadas e conveniadas, é parceira do evento e vai contribuir com essa interação levando um pouco de sua expertise, que abrange várias áreas de atuação como Marketing e Comunicação, Startups e Novos Negócios.



O Hub Mundo de Vantagem vem conectando pessoas e formando alianças institucionais para fortalecer e criar o empreendedorismo de impacto social. “As pessoas são a parte mais importante do processo de transformação e acredito no ambiente de network, como um novo modelo de desenvolvimento humano, ambiental e econômico, para conectar pessoas e transformar as cidades. Estamos juntos no estado do Paraná (com o INC) e no Ceará (com a EntãoPronto!), onde o Hub atua nas áreas de educação corporativa junto aos países de língua portuguesa”, concluiu Thalles Andrade, CEO do Hub Mundo de Vantagens.



O Fórum vai contar com convidados especiais, como: Robert Littell - Idealizador mundial do NetWeaving; Cari Melo- Presidente da Sociedade Brasileira de Netweaving; e Thales Andrade- Advogado, CEO do Hub de Inovação em Sustentabilidade Mundo de Vantagens.



O evento recebe ainda o apoio do SBN; INC; AMPE CURU NORTE; REDE COLABORATIVA ENTÂO PRONTO; INSTITUTO AMIRASSY; SMART CITZEN COMMUNITY; Interessados podem se inscrever por meio do link https://www.sympla.com.br/ii-finc---forum-international-netweaving-club__1192138 .



Programação:



Sexta-feira - Dia 21/05 - das 19h às 21:30



1. Marcel Spadoto - Mentor em Netweanving (Brasil) - Especialista em Desenvolvimento de Pessoas, Liderança, carreira, vendas, Outplacement, Netweaving e Governança Corporativa



Tema: Netweaving nos Negócios



2. Yalabá Lopes - Mentora de Negócios (Brasil) - Advogada, formada em MBA Gestão de Pessoas FGV. Especialista em Customer Service. Empresária Sócia-proprietária de um Box Crossfit. Atuou mais de 10 anos no mercado em Função Empresarial/Executiva. Empreendedora há mais de 8 anos.



Tema: Negócios Humanizados



Sábado - 22/05 - 9h às 11:30h



Silvia Wya Poty - Terapeuta Corporal e Energética (Tailândia) - psicóloga especializada em Psicologia do Corpo, terapeuta corporal e energética, artista, dançarina profissional, malabarista do fogo, estudiosa da sabedoria ancestral indígena e de técnicas milenares e contemporâneas para conexão mente-corpo.



Tema: Como alinhar o corpo com a mente?



Claudine Paiva - Estrategista em Mudanças com Consciência (Portugal) - Empresária da área de Desenvolvimento Humano, sua expertise em Mudanças com Consciência vem de diversas formações, dentre elas a Gestão de Pessoas, o Direito e a Constelação Familiar, e de mais de 25 anos de caminhada contribuindo para que as pessoas que cruzam seu caminham possam enxergar o mesmo que ela enxerga nelas: que o MAIOR PODER que têm é ser ELAS MESMAS!



Tema: Saúde e Bem-Estar



Sábado dia 22/05 - 15h às 17



Yariv Sadeh - Gestor de Inovações (Israel) - fundador e diretor de uma comunidade de cidades inteligentes em Israel. Uma comunidade cujo objetivo final é desenvolver o ecossistema em cidades inteligentes em Israel. Os membros da comunidade em Israel são: municípios, instituições acadêmicas e de pesquisa, instituições governamentais, forças de segurança - militares e policiais e empresas internacionais.



Tema: Tecnologias e Inovações



Leonardo Tiroli - Mentor em Internacionalização (Brasil) - Presidente do FIE - Fórum de Internacionalização de Empresas, Networking, International Business, professor e palestrante.



Tema: Internacionalização de Negócios



Sábado - 22/05 das 19h às 21:30h



Guilherme Massena - Gestor para Inovação (Brasil) - formado em gestão para inovação e liderança e cofundador da Dobra. É entusiasta de temas relacionados à nova economia, capitalismo consciente, empresas humanizadas e acredita que empresas devem ser vetores de mudança positiva na sociedade.



Tema: Desmistificando o Capitalismo Consciente



Iassito Kamuendo - Empreendedor Social (Moçambique) - graduado em direito e pós graduado em direito administrativo, director da AJUDEMU- Moçambique, idealizador do projeto Instituto Amirassy e Amirassy.tv. 12 anos de experiência com o terceiro setor.



Tema: Empreender em Empresas Sociais