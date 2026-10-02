Publicado 02/10/2026 09:36

As ondas de Barra do Furado vão receber alguns dos principais talentos do surfe fluminense entre os dias 9 e 12 de outubro. O Quissamã Surf Festival 2026 está com inscrições abertas e promete quatro dias de disputas que reúnem atletas das categorias de base, surfistas experientes e competidores da região. A programação inclui a abertura do Circuito Estadual Master e a segunda etapa do Circuito Estadual Júnior de Surf do Rio de Janeiro.

Organizado pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esportes, o festival terá uma etapa da categoria Local com uma novidade: congresso técnico e sistema de prioridades, medidas voltadas ao aprimoramento das disputas e à valorização dos atletas locais.

Além da competição, a etapa Júnior terá peso importante para o futuro dos participantes. Os resultados do circuito estadual vão definir os atletas que representarão o Rio de Janeiro no circuito brasileiro de base da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) em 2027.

Disputas reúnem jovens talentos e surfistas experientes

Nas categorias de base, as baterias serão divididas entre Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12, tanto no masculino quanto no feminino. A programação também inclui as categorias Master, com Gran-Master, Gran-Kahuna e Grand-Legend, além das disputas regionais Open e Master.

Outro destaque será a categoria Open Local, que terá inscrição gratuita. A modalidade contará com sistema de prioridades e busca fortalecer o surfe regional, além de incentivar a participação de atletas de diferentes idades e níveis de experiência.

A expectativa da organização é reunir competidores de várias partes do estado e proporcionar disputas de alto nível técnico já nesta etapa do calendário estadual.

Inscrições exigem atenção a prazos e regras

As inscrições custam R$ 120 por categoria e devem ser feitas antecipadamente, pois as vagas são limitadas. O pagamento deve ocorrer via PIX, pelo CNPJ 01.920.708/0001-23, em nome da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (Feserj).

Após o pagamento, o atleta precisa enviar o comprovante para o e-mail contato@feserj.org.br, para confirmação da inscrição.