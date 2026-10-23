A prisão encerrou a condição de foragido do condenado e permitiu o cumprimento do mandado definitivo - Foto: Reprodução

A prisão encerrou a condição de foragido do condenado e permitiu o cumprimento do mandado definitivoFoto: Reprodução

Publicado 23/10/2026 10:22 | Atualizado 23/10/2026 10:23

Um homem condenado a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável foi capturado na manhã desta quinta-feira em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Quissamã, no Norte Fluminense. A prisão foi resultado de uma ação integrada entre as polícias Federal, Civil e Militar , após informações de inteligência indicarem onde o foragido poderia ser encontrado.

A operação começou com levantamentos realizados pela Delegacia da Polícia Federal em Macaé. Durante o cruzamento de dados sobre pessoas procuradas pela Justiça que poderiam estar no Norte Fluminense ou na Região dos Lagos, os agentes identificaram que o homem pretendia ir a uma agência bancária no Centro de Quissamã durante a manhã.

Com a informação em mãos, a equipe federal acionou a 130ª Delegacia de Polícia (Quissamã/Carapebus) e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). As forças de segurança organizaram uma vigilância no entorno do estabelecimento para confirmar a presença do condenado e realizar a abordagem.

O homem foi identificado ao se aproximar da agência e acabou detido na entrada do local. A consulta aos sistemas integrados de segurança confirmou a existência de um mandado de prisão definitiva contra ele, decorrente de uma condenação expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, no Espírito Santo.

Informações de inteligência orientaram a operação

A localização do foragido foi possível a partir do trabalho de análise e cruzamento de informações conduzido pela Polícia Federal em Macaé. Os dados levantados apontaram a ida do homem à agência bancária, o que permitiu às equipes estaduais preparar a abordagem.

Após receber as informações, policiais civis e militares organizaram a ação nas proximidades da Caixa Econômica Federal. A estratégia possibilitou aguardar a chegada do procurado e realizar a prisão no momento em que ele se aproximou do estabelecimento.

A atuação conjunta reuniu informações obtidas pela equipe federal e o trabalho operacional das forças estaduais. A confirmação do mandado nos sistemas de segurança pública permitiu aos agentes verificar a situação judicial do homem e cumprir a ordem de prisão.

Condenação prevê 23 anos em regime fechado

A ordem judicial foi expedida em razão de uma sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, no Espírito Santo. O homem foi condenado a 23 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.

Depois da captura, ele foi levado à 130ª DP, em Quissamã, para o registro da ocorrência e os procedimentos necessários à comunicação ao Poder Judiciário. Concluída essa etapa, o preso foi transferido para o sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro.

Ele ficou sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e permanecerá à disposição da Justiça do Espírito Santo para o cumprimento da pena.

A prisão encerrou a condição de foragido do condenado e permitiu o cumprimento do mandado definitivo. As informações divulgadas sobre a operação não detalham quando a sentença foi proferida nem há quanto tempo o homem era procurado.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA Projeto Cidades tenta contato com a defesa do condenado. O posicionamento será incluído na matéria assim que houver retorno. O texto segue em atualização.

