Fátima Pacheco intensificou a campanha de Lula em Quissamã durante o segundo turno - Foto: Divulgação

Fátima Pacheco intensificou a campanha de Lula em Quissamã durante o segundo turnoFoto: Divulgação

Publicado 27/10/2026 09:49 | Atualizado 27/10/2026 09:50

A votação de Lula em Quissamã cresceu no segundo turno, e a ex-prefeita Fátima Pacheco teve participação ativa na campanha do presidente. Mesmo fora do cargo desde o fim de 2024, a liderança política percorreu o município com caminhadas e reuniões para mobilizar eleitores. O resultado foi um acréscimo de 1.152 votos para o candidato, que passou de 6.028 no primeiro turno para 7.180 na votação realizada no último domingo (25).

Com o avanço, Lula chegou a 49,01% dos votos válidos no município, contra 50,99% de Flávio Bolsonaro (PL). A diferença entre os dois ficou em 291 votos, em uma disputa apertada. No primeiro turno, o candidato do PT havia registrado 41,64%, enquanto Bolsonaro somara 52,15%.

Fátima comandou a Prefeitura de Quissamã por dois mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024, e manteve uma agenda de mobilização em favor de Lula durante a campanha. A atuação reforçou sua presença no cenário político local, especialmente na defesa da continuidade da parceria entre o município e o Governo Federal.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais após a votação, a ex-prefeita agradeceu aos apoiadores e destacou a relação política construída com o presidente ao longo dos anos. Segundo ela, a parceria atravessa diferentes fases de sua trajetória, desde o período em que atuava como vereadora até os anos à frente da administração municipal.

“Meu agradecimento especial a todos e todas que caminharam lado a lado conosco neste processo de reeleição do presidente Lula. Cada conversa, cada gesto de apoio, cada encontro e cada pessoa que acreditou nesse projeto fizeram parte dessa caminhada”, escreveu Fátima em um trecho da publicação.

Votação de Lula cresce e reduz diferença no município

Os números do segundo turno mostram uma mudança no desempenho dos dois candidatos em Quissamã. Lula avançou de 6.028 para 7.180 votos, enquanto Flávio Bolsonaro passou de 7.550 para 7.471, uma redução de 79 votos em relação à primeira etapa da eleição.

No primeiro turno, o candidato do PT havia alcançado 41,64% dos votos, contra 52,15% do adversário. Já no segundo, Lula chegou a 49,01%, enquanto Flávio ficou com 50,99%. A diferença final de 291 votos deixou a disputa no município entre as mais equilibradas da região.

Na mensagem de agradecimento, Fátima também relacionou a campanha à trajetória de investimentos federais no município. “Lula tem uma história de parcerias com Quissamã que vem de longe, desde a época em que eu era vereadora, passando pelo meu período como prefeita, até os últimos anos, quando nosso município voltou a receber importantes investimentos do Governo Federal”, afirmou.

A declaração reforça o argumento utilizado pela ex-prefeita durante a mobilização eleitoral, que buscou destacar a relação entre a administração municipal e o governo federal ao longo dos últimos anos.

Quissamã registra uma das disputas mais apertadas da região

Entre os municípios do Norte Fluminense citados no levantamento, Quissamã teve a menor diferença de votos entre Lula e Flávio Bolsonaro, com vantagem de 291 votos para o candidato do PL. A comparação inclui Campos dos Goytacazes, Macaé, Carapebus, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis e Cardoso Moreira. Lula venceu a disputa em Conceição de Macabu.

O resultado também mantém a marca de uma disputa acirrada em Quissamã, onde o desempenho dos candidatos mudou entre os dois turnos. Embora Flávio tenha terminado à frente, Lula ampliou sua votação e reduziu a distância em relação ao adversário.

Em 2022, quando Fátima Pacheco ainda era prefeita, Lula venceu os dois turnos no município na disputa contra Jair Bolsonaro. O cenário atual apresenta uma diferença em relação àquela eleição, mas o crescimento da votação do petista no segundo turno mantém a ex-prefeita em posição de destaque na articulação política local.