Lideranças políticas do interior fluminense participaram do encontro em Macaé - Foto: Divulgação

Lideranças políticas do interior fluminense participaram do encontro em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2026 19:56 | Atualizado 29/10/2026 20:13





Quissamã esteve representada pelo vereador Ítalo Pacheco, pela presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no município, Andrea Pacheco, e por Luan Buiu, suplente de vereador. A reunião também contou com representantes de Campos dos Goytacazes, Macaé, Arraial do Cabo e Conceição de Macabu, em uma mobilização que reuniu parlamentares, ex-mandatários, dirigentes partidários e representantes sindicais.



Entre os participantes estavam a ex-prefeita Fátima Pacheco e a vereadora Leandra Lopes. De Campos dos Goytacazes, compareceram os vereadores Juninho Virgílio e o ex-vereador Thiago Virgílio. Macaé foi representada pela ex-vereadora e secretária Iza Vicente, além de integrantes de sua equipe. Também participaram o vereador Tayron Carlos, de Arraial do Cabo, e o vereador Pedro Henrique, de Conceição de Macabu.



A reunião reuniu ainda Danilo Dutra, presidente do PT de Campos dos Goytacazes, Sérgio Borges, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), acompanhado de sua equipe, e Gilberto Gomes, assessor parlamentar.



A proposta apresentada pelos participantes é transformar a aproximação política em uma agenda regional de diálogo e reivindicações. A intenção é reunir demandas dos municípios, ampliar os canais de interlocução com o governo federal e buscar oportunidades de investimentos que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do interior do estado.



Lideranças políticas do interior fluminense participaram do encontro em Macaé Foto: Divulgação A articulação entre municípios do interior fluminense ganhou espaço em uma reunião realizada nesta quinta-feira (29), em Macaé. Lideranças políticas de diferentes cidades participaram do encontro com a proposta de fortalecer a atuação regional, ampliar o diálogo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e buscar parcerias capazes de atender às demandas da população.Quissamã esteve representada pelo vereador Ítalo Pacheco, pela presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no município, Andrea Pacheco, e por Luan Buiu, suplente de vereador. A reunião também contou com representantes de Campos dos Goytacazes, Macaé, Arraial do Cabo e Conceição de Macabu, em uma mobilização que reuniu parlamentares, ex-mandatários, dirigentes partidários e representantes sindicais.Entre os participantes estavam a ex-prefeita Fátima Pacheco e a vereadora Leandra Lopes. De Campos dos Goytacazes, compareceram os vereadores Juninho Virgílio e o ex-vereador Thiago Virgílio. Macaé foi representada pela ex-vereadora e secretária Iza Vicente, além de integrantes de sua equipe. Também participaram o vereador Tayron Carlos, de Arraial do Cabo, e o vereador Pedro Henrique, de Conceição de Macabu.A reunião reuniu ainda Danilo Dutra, presidente do PT de Campos dos Goytacazes, Sérgio Borges, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), acompanhado de sua equipe, e Gilberto Gomes, assessor parlamentar.A proposta apresentada pelos participantes é transformar a aproximação política em uma agenda regional de diálogo e reivindicações. A intenção é reunir demandas dos municípios, ampliar os canais de interlocução com o governo federal e buscar oportunidades de investimentos que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do interior do estado.

Lideranças defendem união e diálogo com o governo federal

Durante o encontro, Fátima Pacheco ressaltou a responsabilidade de ampliar a articulação política regional após o período eleitoral. Para ela, a união entre diferentes lideranças e setores da sociedade pode fortalecer a defesa de pautas comuns e abrir caminhos para novas parcerias.



“Saímos desta eleição com a responsabilidade e o dever de ampliar nossa articulação regional, unindo diferentes lideranças e setores da sociedade em torno de uma agenda comum para o desenvolvimento do interior. Precisamos transformar a força da mobilização política em diálogo, parcerias e ações concretas, levando as demandas dos nossos municípios ao governo federal e buscando mais investimentos, oportunidades e políticas públicas que melhorem a vida da nossa população”, destacou.



A vereadora Leandra Lopes também defendeu a aproximação entre os municípios. Segundo ela, a união regional é importante para fortalecer as reivindicações e fazer com que as conversas entre representantes políticos resultem em conquistas para os moradores.



O vereador Ítalo Pacheco, de Quissamã, chamou atenção para a necessidade de ampliar o diálogo com o governo federal como caminho para atrair investimentos e estimular o desenvolvimento regional. Já o ex-vereador Thiago Virgílio destacou a importância da mobilização conjunta para dar mais visibilidade às necessidades das cidades do interior.



Mobilização eleitoral também esteve entre os temas

O encontro também resgatou a atuação política das lideranças durante o período eleitoral. A reunião destacou o protagonismo dos participantes na mobilização que contribuiu para ampliar a votação do presidente Lula no segundo turno em municípios do interior fluminense.



A partir desse cenário, os representantes defenderam a continuidade da aproximação entre diferentes grupos políticos e setores da sociedade. A intenção é aproveitar a articulação construída durante a campanha para fortalecer uma agenda de reivindicações e manter o diálogo com o governo federal.



Para Quissamã, a participação do vereador Ítalo Pacheco e de representantes locais coloca o município entre as cidades envolvidas nessa iniciativa de integração regional. A proposta é que as demandas locais também tenham espaço nas conversas e articulações com representantes federais.



O objetivo anunciado pelos participantes é consolidar uma atuação conjunta em defesa de mais investimentos e de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do interior do estado. A iniciativa aposta na cooperação entre municípios como instrumento para ampliar a representatividade regional e fortalecer a busca por soluções para as necessidades da população.



A reunião em Macaé, portanto, reuniu diferentes representantes em torno de uma pauta comum: aproximar as cidades do interior, ampliar a interlocução política e transformar a mobilização regional em oportunidades para os municípios fluminenses.