Interrupções no fornecimento de energia afetam Quissamã e Carapebus - Foto: Ilustração

Interrupções no fornecimento de energia afetam Quissamã e CarapebusFoto: Ilustração

Publicado 04/11/2026 13:56

As constantes falhas no fornecimento de energia elétrica continuam entre os principais problemas enfrentados em Quissamã e Carapebus. Ao longo dos últimos meses, apagões e oscilações na rede provocaram transtornos em residências, estabelecimentos comerciais e serviços públicos. Os episódios também comprometeram o abastecimento de água, causaram prejuízos com equipamentos elétricos e motivaram ações judiciais contra a concessionária Enel.

Mesmo após determinações da Justiça e discussões sobre investimentos na estrutura de distribuição, os dois municípios voltaram a registrar interrupções. O histórico recente mostra que a instabilidade não se limita a ocorrências isoladas e que ainda não há confirmação pública de uma solução definitiva para o problema.

Em outubro, novas falhas no fornecimento ampliaram as reclamações e os relatos de prejuízos. Entre os danos registrados estão perdas de geladeiras e outros aparelhos elétricos, com estimativa de aproximadamente R$ 3 mil em uma residência. A interrupção também atingiu o sistema de abastecimento de água, evidenciando o impacto da falta de energia sobre serviços que dependem diretamente da rede elétrica.

A situação já era acompanhada pelos órgãos públicos desde o primeiro semestre de 2025. Em março daquele ano, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou um inquérito civil para apurar reclamações sobre apagões, oscilações de tensão e possíveis danos a equipamentos.

Dois meses depois, o MPRJ, a Defensoria Pública e as prefeituras de Quissamã e Carapebus recorreram conjuntamente à Justiça para cobrar providências da Enel. A medida buscou pressionar a concessionária a adotar ações capazes de melhorar a qualidade e a estabilidade do fornecimento nos dois municípios.

Decisões judiciais não impediram novas interrupções

Em maio de 2025, a Justiça determinou que a concessionária apresentasse um diagnóstico detalhado das interrupções registradas desde o início daquele ano. A decisão também exigiu o início do Plano de Ação e Investimentos do conjunto elétrico de Macaé, responsável pelo atendimento a Quissamã e Carapebus.

A determinação estabeleceu ainda que, enquanto a rede não alcançasse estabilidade, deveriam ser adotadas medidas para assegurar o fornecimento e restabelecer o serviço dentro do prazo definido judicialmente.

Apesar das cobranças, novos episódios foram registrados em 2026. Em setembro, uma interrupção deixou Quissamã por mais de 30 horas sem energia elétrica. Diante da demora na normalização, a Justiça determinou o restabelecimento do serviço em até quatro horas, com previsão de multa de R$ 50 mil por hora de atraso.

A ocorrência atingiu diferentes setores da administração pública. Unidades de saúde, abastecimento de água, esgotamento sanitário e serviços de segurança pública estiveram entre as áreas afetadas. No mesmo contexto, a Defensoria Pública solicitou informações sobre as causas da interrupção, o número estimado de consumidores prejudicados, as equipes mobilizadas e a previsão para a normalização do fornecimento.

A sequência de problemas continuou em outubro. No dia 2, a Estação de Tratamento de Água de Quissamã ficou paralisada por falta de energia, interrompendo a produção de água para o município. Na ocasião, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) informou que havia acionado a Enel e que a retomada integral do sistema dependia da normalização do fornecimento elétrico.

Cinco dias depois, em 7 de outubro, Quissamã e Carapebus enfrentaram outra interrupção, com duração aproximada de cinco horas. O episódio voltou a atingir moradores, estabelecimentos comerciais e serviços públicos. No Hospital Municipal de Quissamã, o atendimento precisou ser mantido com o apoio de geradores.

Nova subestação permanece em análise

Paralelamente às cobranças judiciais, a Prefeitura de Quissamã e a Enel discutiram alternativas para melhorar a estrutura elétrica que atende à região. Em reunião realizada em setembro, foram abordadas a implantação de uma nova subestação e a realização de melhorias nas redes que chegam ao município por Macaé e Barra do Furado.

Na ocasião, a concessionária informou que já executava intervenções na linha proveniente de Macaé e que outras melhorias estavam previstas. A construção de uma nova subestação, entretanto, permanecia em análise técnica, sem prazo de conclusão divulgado.

A ausência de uma previsão para a implantação da estrutura mantém em aberto uma das principais questões relacionadas à capacidade de atendimento da rede. A execução do plano de investimentos e as melhorias na distribuição também foram apontadas pela Defensoria Pública como medidas necessárias diante da frequência dos apagões.

As reclamações não ficaram restritas aos episódios de setembro e outubro. Em 2 de novembro, foi registrada uma nova queixa sobre falta de energia em Carapebus. A interrupção teria começado por volta das 14h e permanecia sem solução até as 20h, conforme o registro divulgado. A manifestação não permite afirmar que todo o município tenha sido atingido, mas integra o histórico recente de reclamações sobre a continuidade do serviço.

Além dos transtornos provocados pela falta de luz, os danos a equipamentos elétricos também podem gerar pedidos de ressarcimento. As regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) permitem que consumidores solicitem à distribuidora a compensação por prejuízos causados por problemas no fornecimento, no prazo de até cinco anos.

Quando o pedido é apresentado nos primeiros 90 dias após a ocorrência, o procedimento segue regras simplificadas. A regulamentação prevê prazo de até um dia útil para a verificação de equipamentos utilizados na conservação de alimentos perecíveis ou medicamentos. Para os demais aparelhos, o prazo é de até dez dias. Caso o direito seja reconhecido, o ressarcimento pode ocorrer por conserto, substituição ou pagamento do valor correspondente.

O histórico de interrupções em Quissamã e Carapebus mostra que os impactos vão além das residências e do comércio. A paralisação de estações de tratamento, os reflexos no abastecimento de água e a necessidade de geradores em unidades de saúde colocam a estabilidade da rede elétrica como uma questão que envolve diretamente o funcionamento dos serviços essenciais.

Mais de um ano após as primeiras medidas judiciais, seguem em pauta a execução dos investimentos, as melhorias na distribuição e a implantação de uma nova subestação. Enquanto não há confirmação de que essas medidas tenham solucionado a instabilidade, os dois municípios continuam sujeitos a novas interrupções e aos transtornos provocados pela falta de energia.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a concessionária Enel para obter esclarecimentos sobre as falhas no fornecimento e as medidas previstas para solucionar o problema. A matéria segue em atualização.