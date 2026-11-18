Contribuintes terão mais tempo para regularizar pendências fiscais na Prefeitura - Foto: Divulgação/Ascom

Contribuintes terão mais tempo para regularizar pendências fiscais na PrefeituraFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 13:48





A iniciativa contempla diferentes tipos de obrigações tributárias, incluindo valores relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ao Imposto Sobre Serviços (ISS), às taxas municipais, às contribuições e a outros créditos devidos ao município. A ampliação do calendário busca alcançar quem ainda não conseguiu aderir ao programa e precisa de condições mais acessíveis para reorganizar a situação fiscal.



LEIA MAIS: Contribuintes com impostos e taxas em atraso ganharam um prazo maior para resolver as pendências financeiras com o poder público. A adesão ao Programa de Refinanciamento Municipal (REFIM 2026) foi estendida até 30 de novembro, permitindo que pessoas físicas e jurídicas aproveitem condições especiais para acertar os débitos. A medida, oficializada pelo Decreto nº 4.626/2026, assinado pelo prefeito Marcelo Batista, mantém os descontos sobre multas e juros, que podem chegar a 80%, além de oferecer alternativas de parcelamento em até 60 vezes.A iniciativa contempla diferentes tipos de obrigações tributárias, incluindo valores relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ao Imposto Sobre Serviços (ISS), às taxas municipais, às contribuições e a outros créditos devidos ao município. A ampliação do calendário busca alcançar quem ainda não conseguiu aderir ao programa e precisa de condições mais acessíveis para reorganizar a situação fiscal.LEIA MAIS: IPTU 2026 chega aos bairros de Quissamã com entrega itinerante e descontos de até 20%

Descontos variam conforme a forma de pagamento

As vantagens oferecidas pelo REFIM dependem da modalidade escolhida pelo contribuinte. Quem optar pela quitação integral em parcela única terá redução de 80% sobre multas e juros. Para os acordos parcelados em até 12 vezes, o abatimento será de 70%. Já nas negociações entre 13 e 24 prestações, o desconto corresponde a 60%.



Também existem alternativas para quem precisa de um período maior para quitar os valores. Nos parcelamentos de 25 a 48 vezes, a redução será de 50%. Para acordos que chegam a 60 parcelas, o percentual aplicado sobre multas e juros será de 30%. O programa ainda permite o pagamento com cartão de crédito do Banco do Brasil, em até 12 vezes.



As condições também alcançam contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa, protestados em cartório ou que já sejam objeto de execução fiscal. Dessa maneira, mesmo quem possui cobranças em estágios mais avançados poderá consultar a possibilidade de negociação, desde que respeite os critérios estabelecidos na legislação municipal.



Nos casos de dívidas protestadas, o cumprimento regular do acordo permite a adoção das medidas previstas para suspender os efeitos do protesto enquanto o parcelamento estiver em dia. Depois da quitação total, o contribuinte poderá solicitar o cancelamento do registro. As despesas cartorárias, entretanto, deverão ser pagas pelo próprio interessado.



A prorrogação não alterou os percentuais de abatimento, os benefícios ou as demais exigências do programa. As regras continuam fundamentadas na Lei Municipal nº 2.654/2026, que instituiu o REFIM, e no Decreto nº 4.598/2026, responsável por sua regulamentação. O novo prazo foi estabelecido pelo Decreto nº 4.626/2026.



Secretaria de Fazenda recebe os interessados

Para o secretário municipal de Fazenda, José Alves de Alvarenga, a extensão do período de adesão representa uma oportunidade para que um número maior de moradores e empresários consiga resolver suas pendências com o município. Ele também reforçou a importância de procurar atendimento para conhecer os valores em aberto e avaliar as possibilidades de negociação.



“O prazo foi prorrogado para que mais contribuintes tenham a oportunidade de organizar seus débitos e aproveitar as condições oferecidas pelo REFIM 2026. Orientamos que procurem a Secretaria de Fazenda, consultem suas pendências e verifiquem as opções disponíveis para regularização”, ressaltou.



O atendimento é realizado pelo Setor de Atendimento ao Público da Secretaria Municipal de Fazenda, na sede da Prefeitura de Quissamã. O funcionamento ocorre de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30, e às sextas-feiras, das 8h às 12h.



A recomendação é que os interessados procurem o setor com antecedência para verificar a situação dos débitos e conhecer as condições disponíveis antes de formalizar a negociação. A consulta também permite identificar quais obrigações podem ser incluídas no programa e qual modalidade de pagamento atende melhor às possibilidades de cada contribuinte.



Com a prorrogação, Quissamã amplia a oportunidade de regularização para moradores e empresas que possuem compromissos tributários pendentes. Além de facilitar a negociação das dívidas, o programa busca estimular a regularidade fiscal e ampliar a recuperação de receitas municipais, mantendo condições diferenciadas para quem deseja colocar as contas em ordem.