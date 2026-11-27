Quissamã busca soluções para interrupções frequentes no fornecimento de energia elétricaFoto: Reprodução/Site da PMQ
A iniciativa surgiu diante dos relatos de interrupções frequentes, oscilações na rede elétrica, demora no restabelecimento do abastecimento e dificuldades no atendimento aos consumidores. A mobilização pretende ampliar o alcance dessas reclamações e transformar a insatisfação da população em uma reivindicação coletiva, especialmente em um momento decisivo para o futuro da distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro.
O documento solicita ao Governo Federal a abertura de um novo processo licitatório para escolher a empresa responsável pelo serviço. Também reivindica auditoria nas condições da infraestrutura elétrica, fiscalização rigorosa dos indicadores de qualidade, investigação dos prejuízos relatados pelos consumidores e transparência nas decisões relacionadas à concessão.
A petição é direcionada ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Presidência da República, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Federal e aos órgãos de defesa do consumidor.
Embora tenha começado em Quissamã, o movimento está aberto à participação de moradores de todos os municípios atendidos pela distribuidora. A proposta é dar visibilidade às dificuldades enfrentadas pelas famílias, comerciantes, trabalhadores e instituições que dependem de um fornecimento regular para manter suas atividades.
A mobilização também chama atenção para uma questão que ultrapassa a discussão sobre qual empresa deve assumir a concessão. Para os consumidores, o ponto central é a garantia de um serviço essencial com continuidade, segurança, atendimento eficiente e investimentos compatíveis com as necessidades da população.
Futuro da concessão coloca serviço sob discussão
Até as informações mais recentes sobre o processo, o governo federal ainda não havia formalizado a decisão. A proximidade do encerramento contratual aumentou a pressão sobre os órgãos responsáveis pela análise e ampliou o debate sobre as condições necessárias para a continuidade da prestação do serviço.
A concessionária atende aproximadamente 3,1 milhões de unidades consumidoras em 66 municípios, alcançando milhões de moradores. A dimensão da área atendida evidencia a responsabilidade envolvida na operação e a importância de uma estrutura capaz de acompanhar o crescimento das cidades, as demandas dos setores produtivos e as necessidades dos serviços públicos.
Nesse cenário, a discussão sobre a renovação não envolve apenas uma decisão administrativa. Trata-se de avaliar a qualidade do atendimento oferecido, a capacidade de resposta diante das ocorrências, a manutenção da rede e o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa responsável pela distribuição.
A população que paga regularmente suas contas de energia espera receber um serviço compatível com o que estabelece a legislação. Quando ocorrem interrupções prolongadas, os impactos não ficam restritos à falta de iluminação nas residências. Geladeiras deixam de funcionar, equipamentos podem sofrer danos, comerciantes correm o risco de perder mercadorias e atividades profissionais são interrompidas.
Hospitais, escolas, unidades de saúde e sistemas de abastecimento de água também dependem da estabilidade da rede elétrica. Por isso, a regularidade do fornecimento precisa ser tratada como uma questão de interesse público, com fiscalização efetiva e respostas concretas aos problemas apresentados pelos consumidores.
Apagões na região já motivaram ações judiciais
Em 2025, os dois órgãos, em conjunto com as administrações municipais, ajuizaram uma ação civil pública para cobrar providências da Enel diante das interrupções recorrentes. A iniciativa questionou os impactos sobre residências, estabelecimentos comerciais e serviços essenciais, além de reivindicar medidas para garantir a regularidade do abastecimento.
A situação voltou a ganhar gravidade em setembro de 2026, quando Quissamã permaneceu mais de 30 horas sem fornecimento de energia. Diante do episódio, a Justiça determinou o restabelecimento do serviço em até quatro horas, sob pena de multa de R$ 50 mil por hora de atraso, com previsão de duplicação caso a interrupção ultrapassasse 12 horas.
O episódio demonstra que as reclamações não se limitam à insatisfação com o atendimento. A falta prolongada de eletricidade pode comprometer atividades fundamentais para o funcionamento de uma cidade e provocar prejuízos que atingem diferentes segmentos da sociedade.
Recentemente, representantes de Quissamã, Carapebus e Macaé também participaram de uma reunião com o diretor-presidente da Enel Distribuição Rio, Francesco Moliterni. Durante o encontro, foram apresentadas cobranças sobre a frequência das interrupções e a qualidade do serviço. O dirigente sinalizou a intenção da concessionária de realizar investimentos na região, com foco no reforço da infraestrutura elétrica e na melhoria da distribuição.
Apesar da sinalização, não foram detalhados valores, cronogramas ou prazos para a execução das intervenções. A expectativa dos representantes municipais é que os compromissos apresentados resultem em melhorias efetivas, capazes de reduzir as ocorrências e garantir maior estabilidade no fornecimento.
Em Macaé, os problemas também atingiram localidades da região serrana, onde moradores relataram períodos superiores a 24 horas sem eletricidade. As ocorrências motivaram cobranças no Legislativo municipal e reivindicações por uma atuação mais eficiente da concessionária.
Diante desse histórico, o abaixo-assinado iniciado em Quissamã amplia a discussão sobre a responsabilidade da empresa e o papel dos órgãos reguladores na defesa dos consumidores. Independentemente da decisão sobre a renovação contratual, a população espera que os problemas sejam enfrentados com planejamento, investimentos, fiscalização e prazos que possam ser acompanhados pela sociedade.
A reivindicação também coloca em evidência um princípio básico da prestação de serviços públicos: quem paga por um serviço essencial tem o direito de receber atendimento adequado e respostas quando suas necessidades não são atendidas. Mais do que promessas, os moradores esperam resultados que possam ser percebidos no cotidiano.
Em nota, a Enel Rio esclarece que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recomendou a prorrogação da concessão da distribuidora após atestar que a companhia cumpre integralmente os requisitos e indicadores previstos no decreto que trata da renovação das concessões de distribuição.
A distribuidora mantém uma trajetória consistente de crescimento dos investimentos e de melhoria do serviço em sua área de concessão. Entre 2023 e 2025, foram investidos cerca de R$ 4,3 bilhões, nível recorde para a companhia, com crescimento de 55% em 2025 comparado com 2023. Somente nos primeiros nove meses de 2026, os investimentos somaram cerca de R$ 1,4 bilhão, alta de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Tempo Médio de Atendimento Emergencial (TMAE) melhorou cerca de 33% desde 2023 e está melhor da média nacional. Os resultados refletem o compromisso da Enel Rio com a modernização, a expansão e a maior resiliência da rede, em benefício direto dos consumidores e da qualidade do serviço prestado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.