Quissamã busca soluções para interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica - Foto: Reprodução/Site da PMQ

Quissamã busca soluções para interrupções frequentes no fornecimento de energia elétricaFoto: Reprodução/Site da PMQ

Publicado 27/11/2026 08:00





A iniciativa surgiu diante dos relatos de interrupções frequentes, oscilações na rede elétrica, demora no restabelecimento do abastecimento e dificuldades no atendimento aos consumidores. A mobilização pretende ampliar o alcance dessas reclamações e transformar a insatisfação da população em uma reivindicação coletiva, especialmente em um momento decisivo para o futuro da distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro.



O documento solicita ao Governo Federal a abertura de um novo processo licitatório para escolher a empresa responsável pelo serviço. Também reivindica auditoria nas condições da infraestrutura elétrica, fiscalização rigorosa dos indicadores de qualidade, investigação dos prejuízos relatados pelos consumidores e transparência nas decisões relacionadas à concessão.



A petição é direcionada ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Presidência da República, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Federal e aos órgãos de defesa do consumidor.



Embora tenha começado em Quissamã, o movimento está aberto à participação de moradores de todos os municípios atendidos pela distribuidora. A proposta é dar visibilidade às dificuldades enfrentadas pelas famílias, comerciantes, trabalhadores e instituições que dependem de um fornecimento regular para manter suas atividades.



A mobilização também chama atenção para uma questão que ultrapassa a discussão sobre qual empresa deve assumir a concessão. Para os consumidores, o ponto central é a garantia de um serviço essencial com continuidade, segurança, atendimento eficiente e investimentos compatíveis com as necessidades da população. A insatisfação com os constantes problemas no fornecimento de energia elétrica levou moradores de Quissamã, a iniciar uma mobilização estadual pela substituição da Enel Distribuição Rio. Por meio de um abaixo-assinado na plataforma Change.org, a iniciativa busca reunir consumidores de diferentes municípios para pressionar as autoridades pela não renovação do contrato da concessionária, que vence em dezembro de 2026, além de cobrar maior fiscalização e qualidade na prestação do serviço.A iniciativa surgiu diante dos relatos de interrupções frequentes, oscilações na rede elétrica, demora no restabelecimento do abastecimento e dificuldades no atendimento aos consumidores. A mobilização pretende ampliar o alcance dessas reclamações e transformar a insatisfação da população em uma reivindicação coletiva, especialmente em um momento decisivo para o futuro da distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro.O documento solicita ao Governo Federal a abertura de um novo processo licitatório para escolher a empresa responsável pelo serviço. Também reivindica auditoria nas condições da infraestrutura elétrica, fiscalização rigorosa dos indicadores de qualidade, investigação dos prejuízos relatados pelos consumidores e transparência nas decisões relacionadas à concessão.A petição é direcionada ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Presidência da República, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Federal e aos órgãos de defesa do consumidor.Embora tenha começado em Quissamã, o movimento está aberto à participação de moradores de todos os municípios atendidos pela distribuidora. A proposta é dar visibilidade às dificuldades enfrentadas pelas famílias, comerciantes, trabalhadores e instituições que dependem de um fornecimento regular para manter suas atividades.A mobilização também chama atenção para uma questão que ultrapassa a discussão sobre qual empresa deve assumir a concessão. Para os consumidores, o ponto central é a garantia de um serviço essencial com continuidade, segurança, atendimento eficiente e investimentos compatíveis com as necessidades da população.



Futuro da concessão coloca serviço sob discussão

A mobilização ocorre em um período importante para o setor elétrico fluminense. O contrato da Enel Distribuição Rio tem vencimento previsto para 9 de dezembro de 2026. A Agência Nacional de Energia Elétrica recomendou a prorrogação da concessão por mais 30 anos, mas a decisão final cabe ao Ministério de Minas e Energia.



Até as informações mais recentes sobre o processo, o governo federal ainda não havia formalizado a decisão. A proximidade do encerramento contratual aumentou a pressão sobre os órgãos responsáveis pela análise e ampliou o debate sobre as condições necessárias para a continuidade da prestação do serviço.



A concessionária atende aproximadamente 3,1 milhões de unidades consumidoras em 66 municípios, alcançando milhões de moradores. A dimensão da área atendida evidencia a responsabilidade envolvida na operação e a importância de uma estrutura capaz de acompanhar o crescimento das cidades, as demandas dos setores produtivos e as necessidades dos serviços públicos.



Nesse cenário, a discussão sobre a renovação não envolve apenas uma decisão administrativa. Trata-se de avaliar a qualidade do atendimento oferecido, a capacidade de resposta diante das ocorrências, a manutenção da rede e o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa responsável pela distribuição.



A população que paga regularmente suas contas de energia espera receber um serviço compatível com o que estabelece a legislação. Quando ocorrem interrupções prolongadas, os impactos não ficam restritos à falta de iluminação nas residências. Geladeiras deixam de funcionar, equipamentos podem sofrer danos, comerciantes correm o risco de perder mercadorias e atividades profissionais são interrompidas.



Hospitais, escolas, unidades de saúde e sistemas de abastecimento de água também dependem da estabilidade da rede elétrica. Por isso, a regularidade do fornecimento precisa ser tratada como uma questão de interesse público, com fiscalização efetiva e respostas concretas aos problemas apresentados pelos consumidores.



Apagões na região já motivaram ações judiciais

Em Quissamã e Carapebus, as dificuldades com o fornecimento de energia já provocaram mobilizações de autoridades municipais, reuniões com representantes da concessionária e medidas na Justiça. Os problemas registrados nos dois municípios chegaram ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e à Defensoria Pública, que passaram a acompanhar as reclamações dos moradores.



Em 2025, os dois órgãos, em conjunto com as administrações municipais, ajuizaram uma ação civil pública para cobrar providências da Enel diante das interrupções recorrentes. A iniciativa questionou os impactos sobre residências, estabelecimentos comerciais e serviços essenciais, além de reivindicar medidas para garantir a regularidade do abastecimento.



A situação voltou a ganhar gravidade em setembro de 2026, quando Quissamã permaneceu mais de 30 horas sem fornecimento de energia. Diante do episódio, a Justiça determinou o restabelecimento do serviço em até quatro horas, sob pena de multa de R$ 50 mil por hora de atraso, com previsão de duplicação caso a interrupção ultrapassasse 12 horas.



O episódio demonstra que as reclamações não se limitam à insatisfação com o atendimento. A falta prolongada de eletricidade pode comprometer atividades fundamentais para o funcionamento de uma cidade e provocar prejuízos que atingem diferentes segmentos da sociedade.



Recentemente, representantes de Quissamã, Carapebus e Macaé também participaram de uma reunião com o diretor-presidente da Enel Distribuição Rio, Francesco Moliterni. Durante o encontro, foram apresentadas cobranças sobre a frequência das interrupções e a qualidade do serviço. O dirigente sinalizou a intenção da concessionária de realizar investimentos na região, com foco no reforço da infraestrutura elétrica e na melhoria da distribuição.



Apesar da sinalização, não foram detalhados valores, cronogramas ou prazos para a execução das intervenções. A expectativa dos representantes municipais é que os compromissos apresentados resultem em melhorias efetivas, capazes de reduzir as ocorrências e garantir maior estabilidade no fornecimento.



Em Macaé, os problemas também atingiram localidades da região serrana, onde moradores relataram períodos superiores a 24 horas sem eletricidade. As ocorrências motivaram cobranças no Legislativo municipal e reivindicações por uma atuação mais eficiente da concessionária.



Diante desse histórico, o abaixo-assinado iniciado em Quissamã amplia a discussão sobre a responsabilidade da empresa e o papel dos órgãos reguladores na defesa dos consumidores. Independentemente da decisão sobre a renovação contratual, a população espera que os problemas sejam enfrentados com planejamento, investimentos, fiscalização e prazos que possam ser acompanhados pela sociedade.



A reivindicação também coloca em evidência um princípio básico da prestação de serviços públicos: quem paga por um serviço essencial tem o direito de receber atendimento adequado e respostas quando suas necessidades não são atendidas. Mais do que promessas, os moradores esperam resultados que possam ser percebidos no cotidiano.



Em nota, a Enel Rio esclarece que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recomendou a prorrogação da concessão da distribuidora após atestar que a companhia cumpre integralmente os requisitos e indicadores previstos no decreto que trata da renovação das concessões de distribuição.



A distribuidora mantém uma trajetória consistente de crescimento dos investimentos e de melhoria do serviço em sua área de concessão. Entre 2023 e 2025, foram investidos cerca de R$ 4,3 bilhões, nível recorde para a companhia, com crescimento de 55% em 2025 comparado com 2023. Somente nos primeiros nove meses de 2026, os investimentos somaram cerca de R$ 1,4 bilhão, alta de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior.



O Tempo Médio de Atendimento Emergencial (TMAE) melhorou cerca de 33% desde 2023 e está melhor da média nacional. Os resultados refletem o compromisso da Enel Rio com a modernização, a expansão e a maior resiliência da rede, em benefício direto dos consumidores e da qualidade do serviço prestado.





Como participar:



O abaixo-assinado está disponível na plataforma Change.org e pode receber assinaturas de consumidores de todos os municípios atendidos pela concessionária.



https://www.change.org/p/energia-com-respeito-chega-de-descaso





