Denúncia envolve suposto acesso e compartilhamento de imagens íntimas no IFF de Quissamã - Foto: Ilustração/Ascom do IFF

Denúncia envolve suposto acesso e compartilhamento de imagens íntimas no IFF de QuissamãFoto: Ilustração/Ascom do IFF

Publicado 28/11/2026 10:56





O caso levanta questões sobre privacidade, segurança digital e respeito no ambiente educacional. Além da investigação policial, a situação teria sido encaminhada aos setores responsáveis pela apuração de condutas dentro do próprio instituto. A família da professora também pretende levar a denúncia à Polícia Federal, ampliando a busca por esclarecimentos sobre as circunstâncias do episódio e a eventual responsabilização dos envolvidos. Uma denúncia de exposição não autorizada de fotografias íntimas envolvendo uma professora do Instituto Federal Fluminense (IFF) , em Quissamã, mobilizou a Polícia Civil e provocou repercussão na comunidade acadêmica. A docente procurou as autoridades após relatar que imagens pessoais teriam sido acessadas por estudantes em um computador do laboratório de informática da instituição e posteriormente exibidas a outras pessoas. O episódio teria ocorrido na segunda-feira (23), e a ocorrência foi formalizada na quarta-feira (25), na 130ª Delegacia de Polícia (DP) do município. A profissional também relatou abalo psicológico e afirmou não reunir condições de retornar às atividades profissionais.O caso levanta questões sobre privacidade, segurança digital e respeito no ambiente educacional. Além da investigação policial, a situação teria sido encaminhada aos setores responsáveis pela apuração de condutas dentro do próprio instituto. A família da professora também pretende levar a denúncia à Polícia Federal, ampliando a busca por esclarecimentos sobre as circunstâncias do episódio e a eventual responsabilização dos envolvidos.



Polícia investiga acesso e divulgação de imagens

De acordo com o relato apresentado às autoridades, as fotografias teriam sido encontradas em um computador utilizado no laboratório de informática do campus. A partir desse acesso, estudantes supostamente teriam visualizado o conteúdo e mostrado as imagens a outros alunos. As circunstâncias em que os arquivos foram acessados, assim como a participação individual de cada pessoa mencionada na denúncia, ainda dependem de apuração.



O registro policial foi feito na 130ª DP de Quissamã, com enquadramento inicial em possíveis crimes de invasão de dispositivo informático e divulgação de imagens íntimas sem consentimento. A investigação deverá esclarecer como ocorreu o acesso aos arquivos, se houve compartilhamento do material e quais pessoas tiveram participação nos fatos relatados.



Para a professora, as consequências ultrapassaram o episódio dentro do ambiente escolar. Em seu relato, ela afirmou ter enfrentado constrangimento e sofrimento psicológico após a suposta exposição das fotografias. A situação também teria comprometido sua condição emocional para reassumir as funções profissionais.



A família acompanha o caso e pretende procurar a Polícia Federal para apresentar a denúncia. A iniciativa busca ampliar as possibilidades de investigação e esclarecer todos os aspectos relacionados ao acesso e à circulação das imagens.



No âmbito institucional, o episódio teria sido encaminhado à Comissão Disciplinar do campus e ao Comitê Antiassédio da Reitoria. Esses procedimentos administrativos têm como objetivo examinar eventuais responsabilidades no ambiente acadêmico, respeitando as regras internas e os direitos das pessoas envolvidas.



IFF divulga posicionamento contra práticas abusivas

Na sexta-feira (27), o Instituto Federal Fluminense divulgou uma nota de repúdio a qualquer forma de assédio, constrangimento ou discriminação. Embora a manifestação não identifique nominalmente o episódio, a instituição reafirmou sua posição contrária a comportamentos abusivos e destacou a existência de mecanismos internos para receber e apurar denúncias.



No comunicado, a Administração do IFF declarou manter tolerância zero diante de práticas que desrespeitem a dignidade das pessoas, especialmente em situações relacionadas a gênero, orientação sexual, raça ou qualquer condição individual.



A instituição também informou que, conforme sua Política Institucional de Enfrentamento ao Assédio, todas as denúncias são submetidas à análise dos setores competentes, com rigor, sigilo e imparcialidade. O instituto ressaltou ainda que os procedimentos devem assegurar o devido processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa.



Ao encerrar a manifestação, o IFF reiterou o compromisso com a construção de um ambiente seguro, ético e respeitoso para estudantes, servidores e demais integrantes da comunidade acadêmica.



O caso coloca em evidência a importância de proteger a intimidade e a dignidade das pessoas também nos espaços de ensino. A utilização de computadores institucionais não elimina a responsabilidade individual pelo acesso e eventual compartilhamento de conteúdos privados. A apuração deverá esclarecer como as imagens chegaram ao equipamento, quem teve acesso ao material e se houve divulgação sem autorização.



Até que os fatos sejam devidamente esclarecidos, é fundamental preservar a identidade da professora e evitar a circulação das fotografias ou de qualquer conteúdo que possa ampliar a exposição relatada. A investigação policial e os procedimentos administrativos deverão determinar as responsabilidades, sem antecipar conclusões sobre os envolvidos.





