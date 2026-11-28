José Azevedo, conhecido como Bilu, morreu após se afogar na Praia de João Francisco - Foto: Ilustração/Detalhe Rede Social

José Azevedo, conhecido como Bilu, morreu após se afogar na Praia de João FranciscoFoto: Ilustração/Detalhe Rede Social

Publicado 28/11/2026 15:19





As circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidas. Segundo informações iniciais, o jovem entrou na água e acabou se afogando. O chamado mobilizou equipes de emergência, que compareceram à praia para prestar atendimento. Apesar dos esforços, José não resistiu.



O episódio também levantou questionamentos entre frequentadores sobre as condições de segurança oferecidas aos banhistas no trecho da orla onde aconteceu o acidente. Um momento de lazer terminou em tragédia na manhã deste sábado (28), na Praia de João Francisco, em Quissamã , no Norte Fluminense. O jovem José Azevedo, conhecido popularmente como Bilu, morreu após se afogar enquanto tomava banho de mar. Equipes de socorro foram mobilizadas para atender à ocorrência, mas não conseguiram evitar a morte.As circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidas. Segundo informações iniciais, o jovem entrou na água e acabou se afogando. O chamado mobilizou equipes de emergência, que compareceram à praia para prestar atendimento. Apesar dos esforços, José não resistiu.O episódio também levantou questionamentos entre frequentadores sobre as condições de segurança oferecidas aos banhistas no trecho da orla onde aconteceu o acidente.



Relatos apontam falta de sinalização na praia

De acordo com relatos de pessoas que estavam nas proximidades, não havia guarda-vidas no local no momento do afogamento. Também não teriam sido observadas bandeiras de sinalização para indicar as condições do mar e alertar sobre possíveis áreas de risco.



As informações sobre a ausência de profissionais e dos equipamentos de sinalização ainda precisam de confirmação oficial. A presença de equipes de salvamento e a sinalização adequada são medidas importantes para orientar os frequentadores, principalmente em praias onde as condições do mar podem representar perigo.



Em fevereiro de 2025, o município divulgou um reforço na estrutura de prevenção e salvamento nos balneários. Na ocasião, foram anunciados 13 postos de observação e um efetivo de 52 profissionais, com atuação em pontos estratégicos, entre eles a Praia de João Francisco. A operação também previa equipamentos como quadriciclos, jet skis e pranchões.



A estrutura anunciada tinha como objetivo ampliar a cobertura de segurança e agilizar o atendimento em situações de emergência. Diante da ocorrência deste sábado, a disponibilidade e a distribuição dos profissionais no momento do acidente são questões que merecem esclarecimento.



Corpo foi encaminhado ao IML de Macaé

Após os procedimentos no local, o corpo de José Azevedo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.



O caso foi registrado na 130ª Delegacia de Polícia (DP), em Quissamã. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.



A tragédia reacende a discussão sobre a importância da fiscalização, da sinalização e da presença de equipes de salvamento nos balneários do município. Para moradores e visitantes, a segurança nas praias é uma questão fundamental, especialmente nos períodos de maior movimentação de banhistas.



A confirmação das circunstâncias do acidente e dos detalhes sobre a estrutura de atendimento disponível na praia poderá ajudar a esclarecer o que aconteceu e identificar eventuais necessidades de reforço na prevenção de novos casos. A equipe de reportagem do jornal O DIA está apurando, junto aos órgãos competentes, os relatos sobre uma suposta ausência de guarda-vidas no local no momento do afogamento. A informação ainda não foi confirmada oficialmente. A matéria será atualizada assim que houver novos esclarecimentos.