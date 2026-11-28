José Azevedo, conhecido como Bilu, morreu após se afogar na Praia de João FranciscoFoto: Ilustração/Detalhe Rede Social
As circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidas. Segundo informações iniciais, o jovem entrou na água e acabou se afogando. O chamado mobilizou equipes de emergência, que compareceram à praia para prestar atendimento. Apesar dos esforços, José não resistiu.
O episódio também levantou questionamentos entre frequentadores sobre as condições de segurança oferecidas aos banhistas no trecho da orla onde aconteceu o acidente.
Relatos apontam falta de sinalização na praia
As informações sobre a ausência de profissionais e dos equipamentos de sinalização ainda precisam de confirmação oficial. A presença de equipes de salvamento e a sinalização adequada são medidas importantes para orientar os frequentadores, principalmente em praias onde as condições do mar podem representar perigo.
Em fevereiro de 2025, o município divulgou um reforço na estrutura de prevenção e salvamento nos balneários. Na ocasião, foram anunciados 13 postos de observação e um efetivo de 52 profissionais, com atuação em pontos estratégicos, entre eles a Praia de João Francisco. A operação também previa equipamentos como quadriciclos, jet skis e pranchões.
A estrutura anunciada tinha como objetivo ampliar a cobertura de segurança e agilizar o atendimento em situações de emergência. Diante da ocorrência deste sábado, a disponibilidade e a distribuição dos profissionais no momento do acidente são questões que merecem esclarecimento.
Corpo foi encaminhado ao IML de Macaé
O caso foi registrado na 130ª Delegacia de Polícia (DP), em Quissamã. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
A tragédia reacende a discussão sobre a importância da fiscalização, da sinalização e da presença de equipes de salvamento nos balneários do município. Para moradores e visitantes, a segurança nas praias é uma questão fundamental, especialmente nos períodos de maior movimentação de banhistas.
A confirmação das circunstâncias do acidente e dos detalhes sobre a estrutura de atendimento disponível na praia poderá ajudar a esclarecer o que aconteceu e identificar eventuais necessidades de reforço na prevenção de novos casos. A equipe de reportagem do jornal O DIA está apurando, junto aos órgãos competentes, os relatos sobre uma suposta ausência de guarda-vidas no local no momento do afogamento. A informação ainda não foi confirmada oficialmente. A matéria será atualizada assim que houver novos esclarecimentos.
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