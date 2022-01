Doses da vacina pediátrica com a COVID-19 da Pfizer - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 15/01/2022 18:06

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende inicia na próxima segunda-feira (17) a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 com deficiência permanente ou com comorbidade. A imunização acontece das 13h às 16h nos seguintes postos: ESF Liberdade, Policlínica Cidade Alegria, ESF Paraíso, ESF Jardim Beira Rio e Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado).

Para receber a vacina, as crianças devem estar acompanhadas de responsáveis. Ela vão receber a Pfizer pediátrica, que tem a tampa e o rótulo de cor laranja, diferente da vacina de adultos. O intervalo entre as doses é de, no mínimo, oito semanas.

Será necessário apresentar o cartão de vacinação, o laudo que comprove a comorbidade ou a deficiência, CPF da criança, comprovante de residência, cartão do SUS da criança (se possuir) e ter um intervalo de 15 dias com outras vacinas.