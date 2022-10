Prefeitura de Resende - Divulgação

Prefeitura de Resende

11/10/2022

Por conta do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nesta quarta-feira (12), a Prefeitura de Resende decretou ponto facultativo. O expediente no setor administrativo do órgão público retorna ao atendimento aos moradores na quinta-feira (13), a partir das 12h.

O Sine volta a funcionar também na quinta das 8h às 18h. A sede da unidade fica na Rua Gulhot Rodrigues, nº 257, bairro Campos Elíseos. Já o Hemonúcleo volta no mesmo dia das 8h às 11h.

Os serviços de saúde como o Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori e o Hospital da Criança Albert Sabin seguem atendendo todos os dias. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Alegria, e o Pronto Atendimento Paraíso também. Em caso de emergência, os moradores podem ligar para (24) 3381-4493 ou 192.

As unidades de saúde (postos, USFs e policlínicas) estarão fechadas nesta quarta, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira. A Defesa Civil fica de plantão 24 horas todos os dias pelo telefone 199. Os serviços do Acolhimento Institucional (Abrigo) e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos atuam em regime de plantão.