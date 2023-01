Empresário de laticício é preso em flagrante por furto de energia elétrica - Divulgação

Empresário de laticício é preso em flagrante por furto de energia elétricaDivulgação

Publicado 04/01/2023 10:35 | Atualizado 04/01/2023 16:30

Um empresário de uma fábrica de laticínios foi preso em flagrante na terça-feira (3) por furtar energia elétrica em Resende. A ligação direta abastecia irregularmente a empresa e a residência do suspeito, localizados às margens da Via Dutra, no bairro Fazenda da Barra.

A concessionária de energia elétrica, Enel, acionou os policiais civis da 89ª DP de Resende para acompanharem a inspeção. Quando chegaram no local, o furto de energia elétrica foi constatado pelos técnicos da empresa.

Segundo a Enel, além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço e põe em risco a população e as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, ocasionando falta de luz.