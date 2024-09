Publicado 26/09/2024 21:47

Resende - Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro em um bar na noite de quarta-feira (25) em Resende (RJ). A agressão foi captada por câmeras de segurança no local, que fica na Avenida Francisco Fortes Filho, na região do Acesso Oeste. Segundo a Polícia Civil, o homem estaria inconformado com o término da relação.

De acordo com as imagens, foi possível observar que a vítima estava sentada ao lado de um homem quando o agressor se aproxima e dá um tapa no rosto dela. Duas funcionárias intervieram, mas o homem, ao fingir que ia embora, voltou e arremessou uma cadeira na cabeça da ex-esposa.

A vítima foi socorrida com ferimentos no rosto e levada ao Hospital de Emergência. A polícia está investigando o caso e procurando o agressor, que segundo o delegado Rodolfo Atala, está escondido com ajuda de terceiros.