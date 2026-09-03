O evento aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, no Parque de Exposições - Foto: Rafael Oliveira

O evento aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, no Parque de ExposiçõesFoto: Rafael Oliveira

Publicado 03/09/2026 15:09

Resende - Resende sediou a primeira Reunião Censitária, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, dia 1º de agosto. O encontro integra o cronograma de atividades preparatórias para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para acontecer em 2027. O evento aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, no Parque de Exposições, e contou com a presença de representantes da gestão municipal, instituições, produtores e sociedade civil.

Organizado pelo IBGE, o momento foi dedicado à apresentação das novidades para a próxima edição da pesquisa, que vai investigar e consolidar dados a respeito da produção agropecuária em cada um dos 5.569 municípios do Brasil. Em 2027, o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola contará com novos blocos temáticos no questionário, como Tecnologia, Sucessão Familiar e Caracterização Geoespacial, que vão contribuir para um diagnóstico mais amplo da realidade do campo e nortear a elaboração de políticas públicas para a comunidade rural em todo o país.

A secretária de Desenvolvimento Rural de Resende, Soraia Balieiro, destaca que a integração entre a Prefeitura e o IBGE é fundamental para que o levantamento alcance com totalidade os produtores do município e produza informações valiosas para o planejamento de ações voltadas ao agronegócio.

"O Censo Agropecuário é muito importante para Resende, especialmente porque ainda não temos um levantamento consolidado com dados específicos sobre a nossa produção agropecuária. Estamos com muitas expectativas sobre a pesquisa, porque ela vai nos ajudar a conhecer melhor a realidade do nosso produtor rural, identificar as potencialidades e necessidades do setor. A partir desses dados concretos, vamos conseguir aprimorar o planejamento e as políticas públicas para o desenvolvimento rural da nossa cidade", afirma.

Além da importância para a produção de dados sobre a zona rural, Resende terá uma função estratégica na realização do Censo em toda a região. Isso porque o município será um dos postos censitários do IBGE no estado e ficará responsável por apoiar e coordenar as atividades de coleta em outras localidades do Sul Fluminense. O chamado “Posto Resende” abrange as cidades de Angra dos Reis, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Volta Redonda, Resende e Rio Claro.

Na prática, Resende funcionará como uma base regional de operações do IBGE para o Censo, concentrando a estrutura responsável por organizar, acompanhar e dar suporte aos trabalhos de campo realizados nos municípios compreendidos pelo posto. A instalação dessa estrutura reforça a posição estratégica do município na região e amplia a participação da cidade na construção de um dos principais levantamentos sobre a realidade do setor agropecuário brasileiro.

