Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de Resende - Foto: Reprodução

Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de ResendeFoto: Reprodução

Publicado 14/09/2026 14:48

Três adolescentes, de 15, 15 e 16 anos, foram apreendidos na noite deste domingo (13), no bairro Jardim Aliança I, em Resende , suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou por volta das 18h30, na Rua Oito, quando uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 37º Batalhão de Polícia Militar, realizava patrulhamento pela região. Os policiais avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direções diferentes.

Durante a tentativa de fuga, um dos adolescentes entrou em uma creche, onde foi localizado e abordado pelos policiais. Segundo a PM, parte das drogas foi encontrada com ele. Os outros dois suspeitos foram alcançados posteriormente, na Rua Jorge Antônio Costa, também com materiais entorpecentes.

Após a abordagem, os policiais constataram que os três envolvidos eram menores de idade. Eles foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, que somou 42 vidros de loló, 46 pinos de cocaína, 35 trouxinhas de maconha e 39 pedaços de haxixe.

Após apreciação da autoridade policial, os três adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas, e permaneceram apreendidos. Não obtivemos reposta das defesas dos adolescentes.