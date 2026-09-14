Todo material apreendido foi levado para a Delegacia de ResendeFoto: Reprodução
Três adolescentes são apreendidos por tráfico após fuga em creche, em Resende
Suspeitos, de 15 e 16 anos, fugiram ao ver viatura da PM; um deles foi localizado dentro de creche no bairro Jardim Aliança I
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Prefeitura de Resende e IBAM promovem reuniões setoriais para debater o Plano Diretor e o Plano Municipal de Saneamento Básico
Encontros acontecem no dia 16 de setembro, na Câmara Municipal, com horários divididos por segmento da sociedade
Cães farejadores ajudam PM a localizar drogas e pistola em construção em Resende
Electra e Zara indicaram laje na comunidade Baixada da Olaria, onde foram encontradas arma com numeração suprimida e centenas de porções de droga
Resende promove programação especial de 'Setembro Amarelo' com ações de valorização da vida
Atividades ao longo do mês incluem rodas de conversa, capacitações, atendimentos em saúde mental, ações esportivas e desfile de moda e arte
Adolescente desaparecido é encontrado morto em Agulhas Negras, Resende
Jovem, de 17 anos, teria sido sequestrado na véspera; corpo apresentava ferimentos por disparos de arma de fogo, segundo a polícia
Resende sedia reunião do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2027 com entidades, produtores e representantes do IBGE
Município será um dos postos censitários do estado do Rio de Janeiro; Posto Resende abrange 11 cidades do Sul Fluminense
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