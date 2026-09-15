Os três homens, os dois veículos e toda a droga foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, no RioFoto: Reprodução
Operação apreende 200 kg de maconha vinda do Paraná na Via Dutra, em Resende
Três homens foram presos com a droga, que seria destinada a comunidades do Rio; ação integrou a Missão Redentor II
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Três homens foram presos com a droga, que seria destinada a comunidades do Rio; ação integrou a Missão Redentor II
Prefeitura de Resende entrega revitalização de creche no bairro Surubi
Unidade passou por reforma completa, com melhorias na estrutura e adequações para oferecer mais conforto e segurança à comunidade escolar
Três adolescentes são apreendidos por tráfico após fuga em creche, em Resende
Suspeitos, de 15 e 16 anos, fugiram ao ver viatura da PM; um deles foi localizado dentro de creche no bairro Jardim Aliança I
Prefeitura de Resende e IBAM promovem reuniões setoriais para debater o Plano Diretor e o Plano Municipal de Saneamento Básico
Encontros acontecem no dia 16 de setembro, na Câmara Municipal, com horários divididos por segmento da sociedade
Cães farejadores ajudam PM a localizar drogas e pistola em construção em Resende
Electra e Zara indicaram laje na comunidade Baixada da Olaria, onde foram encontradas arma com numeração suprimida e centenas de porções de droga
Resende promove programação especial de 'Setembro Amarelo' com ações de valorização da vida
Atividades ao longo do mês incluem rodas de conversa, capacitações, atendimentos em saúde mental, ações esportivas e desfile de moda e arte
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