Os três homens, os dois veículos e toda a droga foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio - Foto: Reprodução

Os três homens, os dois veículos e toda a droga foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, no RioFoto: Reprodução

Publicado 15/09/2026 13:46

Cerca de 200 quilos de maconha que seguiam pela Via Dutra em direção ao Rio de Janeiro foram apreendidos nesta segunda-feira (14), em Resende . A droga estava escondida em caixas no porta-malas de um dos dois carros interceptados durante a operação Missão Redentor II. Três homens foram presos em flagrante.

A abordagem ocorreu na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Resende e mobilizou equipes da Polícia Federal, PRF e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR).

Segundo as investigações, os dois veículos haviam saído do Paraná. Informações de inteligência compartilhadas entre as forças de segurança permitiram identificar os automóveis e realizar a interceptação na BR-116.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram as caixas com os tabletes de maconha no porta-malas de um dos carros. O segundo veículo também foi apreendido e, conforme a investigação, fazia parte do transporte da carga.

A apuração inicial da Polícia Federal aponta que os aproximadamente 200 quilos de maconha tinham como destino comunidades controladas pela maior facção criminosa em atuação na cidade do Rio de Janeiro. Os três homens, os dois veículos e toda a droga foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio. Os presos deverão responder por tráfico interestadual de drogas. Não obtivemos reposta das defesas dos suspeitos.

A apreensão ocorreu no âmbito da Missão Redentor II, operação que reúne forças federais para interceptar rotas utilizadas no transporte de drogas e armas em direção ao Rio de Janeiro. A ação integra as medidas desenvolvidas no contexto da ADPF 635.