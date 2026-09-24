57ª edição da festa gratuita acontece de 24 a 29 de setembro - Foto: Rafael Oliveira

57ª edição da festa gratuita acontece de 24 a 29 de setembroFoto: Rafael Oliveira

Publicado 24/09/2026 15:03 | Atualizado 24/09/2026 15:40

Resende já está no clima de aniversário. Entre os dias 24 e 29 de setembro, o Parque de Exposições, na Morada da Colina, recebe a 57ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende, a Exapicor , que integra as comemorações pelos 225 anos do município. Reconhecida como a maior festa gratuita do Sul Fluminense, a programação reúne grandes nomes da música nacional, atrações regionais, esporte, agro, cultura e atividades para toda a família.

No palco principal, a festa começa nesta quinta-feira (24), com Thalles Roberto. Na sexta (25), o público acompanha Tiee. O sábado (26) será marcado pelo show de Ludmilla, enquanto o domingo (27) terá MC Cabelinho e Gamadinho. Na segunda (28), véspera de feriado, é a vez de Natanzinho Lima. O encerramento, no dia 29 de setembro, aniversário de Resende, terá Missionário Shalom, Padre Chrystian e Eliana Ribeiro, além de Yan e Panda. Os shows nacionais têm início previsto entre 22h e 0h30.

Mas a estrutura da Exapicor foi pensada para muito além dos shows. Durante os seis dias de festa, o público contará com um esquema especial de segurança, com 70 guardas municipais e 55 agentes da Polícia Militar, incluindo o regimento montado, com utilização de cavalos. O planejamento também prevê revistas nos acessos de entrada e saída da Exapicor, além de monitoramento por drones e câmeras de segurança em diferentes pontos do Parque de Exposições.

A festa também terá estrutura voltada para pessoas com deficiência. A Exapicor contará com entrada e equipe de apoio específicas para Pessoas com Deficiência (PCD), além de espaço reservado para este público. Para acessar as vagas de estacionamento, será necessária a apresentação do cartão PCD.

Outro ponto importante é a classificação indicativa. A programação tem classificação de 16 anos, com apresentação obrigatória de documento com foto para comprovação. Menores de 16 anos poderão permanecer no evento a partir das 18h somente acompanhados dos pais ou responsável legal, que também precisará apresentar documentação comprobatória.

Saúde

A saúde e o cuidado com os animais também marcarão presença na 57ª Exapicor. Entre os dias 27 e 29 de setembro, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) levarão ao Parque de Exposições o laboratório e a equipe de combate ao Aedes aegypti. Das 10h às 18h, serão realizadas atividades com jogos, orientações e distribuição de materiais sobre prevenção.

Na área agro, também haverá antirrábica nos dias 27, 28 e 29, além de pré-agendamento para castração e ações de adoção responsável. "A programação da Exapicor foi pensada com muito carinho. É a festa que marca a chegada dos 225 anos da cidade, que devem ser comemorados com muito orgulho. As atividades estão espalhadas por diferentes espaços do Parque de Exposições, que também recebeu melhorias e limpezas importantes para receber todo o Sul Fluminense. Este ano, criamos ainda uma nova estrutura para dar uma nova cara para a maior festa gratuita da região", finalizou o prefeito Tande Vieira.