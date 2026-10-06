Diogo Balieiro foi eleito com mais de 102 mil votosFoto: Divulgação
Além de consolidar sua força nessa região, onde construiu boa parte de sua trajetória política, Balieiro também ampliou significativamente sua presença pelo restante do Sul Fluminense. Foi o candidato mais votado em Barra Mansa e recebeu votos em absolutamente todos os municípios que compõem a região, um resultado que reforça não apenas sua base eleitoral tradicional, mas também o alcance de sua campanha para além dela.
Segundo os dados consolidados após a apuração, nas quatro cidades que formam a região das Agulhas Negras, Balieiro recebeu, ao todo, 61.374 votos. Em Resende, sua cidade natal e onde foi prefeito por dois mandatos consecutivos, o deputado eleito somou 41.975 votos, número expressivo que evidencia sua popularidade no município onde iniciou a trajetória política. Em Itatiaia, outro reduto importante de sua base eleitoral, foram 10.855 votos. Já em Porto Real, Balieiro alcançou 5.802 votos, e em Quatis, outros 2.742, consolidando a liderança nos quatro municípios da região.
Em Barra Mansa, um dos maiores colégios eleitorais do Sul Fluminense, o candidato também apareceu como o mais votado para o cargo de deputado federal, somando 11.703 votos. Já em Volta Redonda, cidade mais populosa da região, Balieiro recebeu 7.678 votos, número que, embora não tenha representado a liderança no município, demonstra penetração eleitoral significativa fora de sua base original. No conjunto de todo o Sul Fluminense, a votação do candidato alcançou todos os municípios da região, sem exceção, e, considerando o estado do Rio de Janeiro como um todo, Balieiro recebeu votos em 91 dos 92 municípios fluminenses.
Ao comentar o resultado, o deputado eleito destacou o significado simbólico da votação obtida fora de sua base tradicional. "Um filho de Resende vai trabalhar por toda a região. Estou muito feliz de dar esse orgulho aos meus conterrâneos, pois teremos a responsabilidade de representar também nossos vizinhos em Brasília. Faremos isso com muito trabalho, muita determinação e muita honestidade, características que marcaram nossos mandatos em Resende e proporcionaram esse resultado histórico nas urnas", afirmou Balieiro.
A liderança consolidada nas quatro cidades das Agulhas Negras se soma à trajetória política do deputado eleito na região, marcada por dois mandatos consecutivos à frente da Prefeitura de Resende, pela eleição de seu sucessor no comando do município e também pela eleição do atual prefeito de Itatiaia, fatores que, segundo analistas políticos locais, ajudam a explicar a força eleitoral demonstrada nas urnas deste ano. Eleito para a Câmara dos Deputados com 102.026 votos em todo o estado do Rio de Janeiro, Balieiro assumirá o mandato na legislatura que se estende de 2027 a 2031.
Já na Câmara dos Deputados, Diogo Balieiro pretende atuar prioritariamente na busca de recursos para os municípios que o elegeram, além de se dedicar a pautas relacionadas à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança pública e à causa animal. Segundo o próprio deputado eleito, a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde figura entre as principais prioridades anunciadas para o início do novo mandato em Brasília.
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