Diogo Balieiro foi eleito com mais de 102 mil votos - Foto: Divulgação

Diogo Balieiro foi eleito com mais de 102 mil votosFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2026 17:40





Além de consolidar sua força nessa região, onde construiu boa parte de sua trajetória política, Balieiro também ampliou significativamente sua presença pelo restante do Sul Fluminense. Foi o candidato mais votado em Barra Mansa e recebeu votos em absolutamente todos os municípios que compõem a região, um resultado que reforça não apenas sua base eleitoral tradicional, mas também o alcance de sua campanha para além dela.



Segundo os dados consolidados após a apuração, nas quatro cidades que formam a região das Agulhas Negras, Balieiro recebeu, ao todo, 61.374 votos. Em Resende, sua cidade natal e onde foi prefeito por dois mandatos consecutivos, o deputado eleito somou 41.975 votos, número expressivo que evidencia sua popularidade no município onde iniciou a trajetória política. Em Itatiaia, outro reduto importante de sua base eleitoral, foram 10.855 votos. Já em Porto Real, Balieiro alcançou 5.802 votos, e em Quatis, outros 2.742, consolidando a liderança nos quatro municípios da região.



Em Barra Mansa, um dos maiores colégios eleitorais do Sul Fluminense, o candidato também apareceu como o mais votado para o cargo de deputado federal, somando 11.703 votos. Já em Volta Redonda, cidade mais populosa da região, Balieiro recebeu 7.678 votos, número que, embora não tenha representado a liderança no município, demonstra penetração eleitoral significativa fora de sua base original. No conjunto de todo o Sul Fluminense, a votação do candidato alcançou todos os municípios da região, sem exceção, e, considerando o estado do Rio de Janeiro como um todo, Balieiro recebeu votos em 91 dos 92 municípios fluminenses.



Ao comentar o resultado, o deputado eleito destacou o significado simbólico da votação obtida fora de sua base tradicional. "Um filho de Resende vai trabalhar por toda a região. Estou muito feliz de dar esse orgulho aos meus conterrâneos, pois teremos a responsabilidade de representar também nossos vizinhos em Brasília. Faremos isso com muito trabalho, muita determinação e muita honestidade, características que marcaram nossos mandatos em Resende e proporcionaram esse resultado histórico nas urnas", afirmou Balieiro. Diogo Gonçalves Balieiro Diniz (PL) foi um dos grandes nomes das eleições de 2026 na região do Sul Fluminense, somando 102.026 votos em todo o estado do Rio de Janeiro. O médico oftalmologista foi o candidato a deputado federal mais votado em Resende e Itatiaia, mas também liderou a votação em Porto Real e Quatis, municípios que, junto com os dois primeiros, formam a região conhecida como Agulhas Negras.Além de consolidar sua força nessa região, onde construiu boa parte de sua trajetória política, Balieiro também ampliou significativamente sua presença pelo restante do Sul Fluminense. Foi o candidato mais votado em Barra Mansa e recebeu votos em absolutamente todos os municípios que compõem a região, um resultado que reforça não apenas sua base eleitoral tradicional, mas também o alcance de sua campanha para além dela.Segundo os dados consolidados após a apuração, nas quatro cidades que formam a região das Agulhas Negras, Balieiro recebeu, ao todo, 61.374 votos. Em Resende, sua cidade natal e onde foi prefeito por dois mandatos consecutivos, o deputado eleito somou 41.975 votos, número expressivo que evidencia sua popularidade no município onde iniciou a trajetória política. Em Itatiaia, outro reduto importante de sua base eleitoral, foram 10.855 votos. Já em Porto Real, Balieiro alcançou 5.802 votos, e em Quatis, outros 2.742, consolidando a liderança nos quatro municípios da região.Em Barra Mansa, um dos maiores colégios eleitorais do Sul Fluminense, o candidato também apareceu como o mais votado para o cargo de deputado federal, somando 11.703 votos. Já em Volta Redonda, cidade mais populosa da região, Balieiro recebeu 7.678 votos, número que, embora não tenha representado a liderança no município, demonstra penetração eleitoral significativa fora de sua base original. No conjunto de todo o Sul Fluminense, a votação do candidato alcançou todos os municípios da região, sem exceção, e, considerando o estado do Rio de Janeiro como um todo, Balieiro recebeu votos em 91 dos 92 municípios fluminenses.Ao comentar o resultado, o deputado eleito destacou o significado simbólico da votação obtida fora de sua base tradicional. "Um filho de Resende vai trabalhar por toda a região. Estou muito feliz de dar esse orgulho aos meus conterrâneos, pois teremos a responsabilidade de representar também nossos vizinhos em Brasília. Faremos isso com muito trabalho, muita determinação e muita honestidade, características que marcaram nossos mandatos em Resende e proporcionaram esse resultado histórico nas urnas", afirmou Balieiro.

Liderança



A liderança consolidada nas quatro cidades das Agulhas Negras se soma à trajetória política do deputado eleito na região, marcada por dois mandatos consecutivos à frente da Prefeitura de Resende, pela eleição de seu sucessor no comando do município e também pela eleição do atual prefeito de Itatiaia, fatores que, segundo analistas políticos locais, ajudam a explicar a força eleitoral demonstrada nas urnas deste ano. Eleito para a Câmara dos Deputados com 102.026 votos em todo o estado do Rio de Janeiro, Balieiro assumirá o mandato na legislatura que se estende de 2027 a 2031.



Já na Câmara dos Deputados, Diogo Balieiro pretende atuar prioritariamente na busca de recursos para os municípios que o elegeram, além de se dedicar a pautas relacionadas à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança pública e à causa animal. Segundo o próprio deputado eleito, a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde figura entre as principais prioridades anunciadas para o início do novo mandato em Brasília.