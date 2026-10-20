Miguel foi recebido pelo prefeito Tande - Foto: Raimundo Brasil

Miguel foi recebido pelo prefeito TandeFoto: Raimundo Brasil

Publicado 20/10/2026 17:41

O aluno de Resende Miguel Albert, de 9 anos, conquistou uma vaga na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC). Aluno do 3º ano do Ensino Fundamental no CIEP 489 – Augusto de Carvalho, ele foi aprovado para o 1º ano do Curso Básico de Dança, na modalidade Dança Clássica Masculino, e iniciará sua formação na instituição em 2027. A conquista veio após um processo seletivo que começou em agosto deste ano, com uma etapa realizada em Penedo (Itatiaia). Miguel foi selecionado para a fase final, disputada nos dias 16 e 17 de outubro, em Joinville, ao lado de aproximadamente 300 candidatos de diferentes regiões do país. Após as avaliações, que levaram em consideração aptidões físicas, artísticas, musicais e cognitivas, Miguel garantiu a tão sonhada vaga.

Esse resultado representa um marco na trajetória do Miguel, que começou a praticar balé em meados de 2025 e, em pouco mais de um ano, conquistou a oportunidade de estudar em uma das principais instituições de formação em dança do país.

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única filial do Teatro Bolshoi no mundo. Localizada em Joinville, a instituição oferece formação técnica em dança e disponibiliza bolsas integrais aos estudantes aprovados, além de benefícios de apoio à formação.

Como motivação, Miguel inspira-se em Talisson Farias, jovem resendense de 24 anos que ganhou destaque internacional no balé clássico. Em 2010, Talisson, com quase a mesma idade de Miguel, aos 8 anos, venceu a seletiva do Bolshoi, disputando com mais de 500 alunos. Atualmente, Talisson integra o Washington Ballet, nos Estados Unidos.

"A história do Miguel nos enche de orgulho e mostra como o incentivo ao esporte, à cultura e à educação pode abrir portas e transformar vidas. Resende tem talentos que merecem oportunidades para desenvolver todo o seu potencial, e ver uma criança de apenas 9 anos conquistar uma vaga em uma instituição como o Bolshoi é motivo de muita alegria para todos nós. Que essa conquista seja o início de uma trajetória brilhante e que sua história inspire outras crianças a acreditarem em seus sonhos. A Prefeitura seguirá trabalhando para oferecer oportunidades e apoiar nossos jovens na realização de seus objetivos", destacou o prefeito Tande Vieira.

Uma história que começou com a irmã

O interesse de Miguel pelo balé surgiu ao acompanhar as aulas e apresentações da irmã Manuella. Na época, ele praticava judô, mas uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães despertou a vontade de experimentar a dança. Depois de participar de uma aula, gostou da experiência e passou a se dedicar ao esporte.

Desde então, Miguel frequenta as aulas de balé oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), no 1º Centro Esportivo, no Jardim Aliança 2. Além da dança, ele também participa de outras modalidades esportivas, como judô e vôlei.

A mãe, Viviane Gonçalves, acompanha de perto essa trajetória e sempre incentivou o filho a seguir na atividade que escolheu. "Cada vez que ele entra por esta porta [onde pratica as aulas], para mim já é uma batalha vencida. Ele é o único menino da sala que faz balé. E ele entrar por esta porta por vontade própria, porque gosta do que faz, já é motivo de muito orgulho. Sempre disse que o maior apoio dele está aqui: somos eu e a irmã mais velha dele – orgulhou-se a mãe, Viviane.

União entre Esporte e Educação

A conquista de Miguel também destaca a importância das oportunidades de acesso à dança e ao esporte na rede municipal, de uma maneira geral. Por meio das atividades oferecidas pela secretaria de Esporte e Lazer, crianças e jovens podem desenvolver habilidades e descobrir novos talentos. "A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer se orgulha muito de ter um aluno aprovado para ingressar em uma instituição de referência mundial na formação em dança. A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil representa uma grande oportunidade para quem sonha em seguir a carreira de bailarino. Acompanhar toda a trajetória do Miguel e ver sua dedicação ser recompensada nos enche de gratidão e alegria. Agradecemos à família pela confiança em nosso trabalho e à Secretaria Municipal de Educação pela parceria, por meio do projeto Esporte na Escola, que contribui para o desenvolvimento e a descoberta de novos talentos", disse Nayane de Sá, coordenadora do balé.