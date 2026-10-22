Ocorrência foi registrada na Delegacia de Resende - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na Delegacia de ResendeFoto: Reprodução/Internet

Publicado 22/10/2026 17:45





Durante a fiscalização, foram encontrados frascos de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de seringas utilizadas e embalagens vazias. A operação teve como objetivo apurar as informações recebidas pelas autoridades sobre a utilização e a distribuição irregular dos produtos.



Segundo informações, as duas suspeitas afirmaram que os medicamentos eram destinados ao uso próprio. No entanto, elas também admitiram que adquiriam os produtos em grandes quantidades e os dividiam com clientes, com o objetivo de reduzir os custos.



Entre os materiais recolhidos durante a ação estão quatro frascos contendo medicamentos, duas seringas, embalagens e dois aparelhos celulares. Os agentes também apreenderam uma máquina de cartão, além de uma embalagem vazia de um produto identificado no registro da ocorrência como tirzepatida. Duas mulheres foram presas em flagrante na tarde desta quarta-feira (21), durante uma fiscalização em um salão de beleza na Vila Julieta, em Resende . A ação foi realizada por policiais civis da 89ª Delegacia de Polícia (DP), em apoio à Vigilância Sanitária, após uma denúncia sobre a comercialização e a aplicação irregular de medicamentos no estabelecimento.Durante a fiscalização, foram encontrados frascos de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de seringas utilizadas e embalagens vazias. A operação teve como objetivo apurar as informações recebidas pelas autoridades sobre a utilização e a distribuição irregular dos produtos.Segundo informações, as duas suspeitas afirmaram que os medicamentos eram destinados ao uso próprio. No entanto, elas também admitiram que adquiriam os produtos em grandes quantidades e os dividiam com clientes, com o objetivo de reduzir os custos.Entre os materiais recolhidos durante a ação estão quatro frascos contendo medicamentos, duas seringas, embalagens e dois aparelhos celulares. Os agentes também apreenderam uma máquina de cartão, além de uma embalagem vazia de um produto identificado no registro da ocorrência como tirzepatida.

Registro da ocorrência



A presença dos medicamentos sem registro na Anvisa e dos demais materiais motivou o encaminhamento das suspeitas à delegacia para as providências legais. As duas mulheres foram conduzidas à 89ª DP, junto com os itens apreendidos durante a fiscalização.



O registro policial aponta o artigo 273 do Código Penal, que trata de crimes relacionados à falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A ocorrência foi registrada após a atuação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária no salão de beleza. A fiscalização buscou apurar a denúncia envolvendo a comercialização e a aplicação irregular de medicamentos, enquanto os materiais encontrados foram recolhidos para os procedimentos previstos pelas autoridades.



Até o momento, as informações divulgadas não detalham os nomes dos medicamentos encontrados nos quatro frascos apreendidos nem esclarecem se outros produtos foram identificados durante a inspeção. Também não foram divulgadas informações adicionais sobre as suspeitas ou sobre eventuais medidas posteriores à prisão em flagrante.



O caso permanece relacionado à investigação policial sobre a origem e a destinação dos produtos encontrados no estabelecimento da Vila Julieta, em Resende. Não tivemos contato com as defesas das suspeitas.