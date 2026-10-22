Ocorrência foi registrada na Delegacia de ResendeFoto: Reprodução/Internet
Durante a fiscalização, foram encontrados frascos de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de seringas utilizadas e embalagens vazias. A operação teve como objetivo apurar as informações recebidas pelas autoridades sobre a utilização e a distribuição irregular dos produtos.
Segundo informações, as duas suspeitas afirmaram que os medicamentos eram destinados ao uso próprio. No entanto, elas também admitiram que adquiriam os produtos em grandes quantidades e os dividiam com clientes, com o objetivo de reduzir os custos.
Entre os materiais recolhidos durante a ação estão quatro frascos contendo medicamentos, duas seringas, embalagens e dois aparelhos celulares. Os agentes também apreenderam uma máquina de cartão, além de uma embalagem vazia de um produto identificado no registro da ocorrência como tirzepatida.
A presença dos medicamentos sem registro na Anvisa e dos demais materiais motivou o encaminhamento das suspeitas à delegacia para as providências legais. As duas mulheres foram conduzidas à 89ª DP, junto com os itens apreendidos durante a fiscalização.
O registro policial aponta o artigo 273 do Código Penal, que trata de crimes relacionados à falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A ocorrência foi registrada após a atuação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária no salão de beleza. A fiscalização buscou apurar a denúncia envolvendo a comercialização e a aplicação irregular de medicamentos, enquanto os materiais encontrados foram recolhidos para os procedimentos previstos pelas autoridades.
Até o momento, as informações divulgadas não detalham os nomes dos medicamentos encontrados nos quatro frascos apreendidos nem esclarecem se outros produtos foram identificados durante a inspeção. Também não foram divulgadas informações adicionais sobre as suspeitas ou sobre eventuais medidas posteriores à prisão em flagrante.
O caso permanece relacionado à investigação policial sobre a origem e a destinação dos produtos encontrados no estabelecimento da Vila Julieta, em Resende. Não tivemos contato com as defesas das suspeitas.
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