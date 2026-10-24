Conclusão da primeira etapa da obra - Foto: Raimundo Brasil

Conclusão da primeira etapa da obraFoto: Raimundo Brasil

Publicado 24/10/2026 14:18





Durante quatro dias, a avenida permaneceu interditada nos dois sentidos para a execução dos serviços. Com a conclusão desta etapa, o trânsito foi liberado nesta sexta-feira, e o fluxo de veículos voltou ao normal na descida da Ponte Miguel Couto Filho (Resende Shopping), na Avenida Kennedy (saída da Rodoviária Velha), e na Rua Sarquis José Sarquis. A Prefeitura de Resende concluiu, nesta sexta-feira, 23 de outubro, a primeira etapa da maior obra de drenagem da história do município, realizada no bairro Jardim Jalisco. Os trabalhos começaram na terça-feira, dia 20, na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha (Beira-Rio), onde a Secretaria Municipal de Obras substituiu a antiga rede de drenagem, com tubulações de 600 milímetros, por estruturas de 2.000 milímetros.Durante quatro dias, a avenida permaneceu interditada nos dois sentidos para a execução dos serviços. Com a conclusão desta etapa, o trânsito foi liberado nesta sexta-feira, e o fluxo de veículos voltou ao normal na descida da Ponte Miguel Couto Filho (Resende Shopping), na Avenida Kennedy (saída da Rodoviária Velha), e na Rua Sarquis José Sarquis.

Próximas etapas do serviço



A próxima etapa das obras será realizada na Rua Augusto Xavier de Lima, que receberá novas galerias para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais. Durante a execução dos serviços, o trecho permanecerá interditado. A orientação é que motoristas e moradores fiquem atentos às alterações no trânsito.



"A intervenção busca solucionar os alagamentos recorrentes que afetam a região do Jardim Jalisco há mais de 50 anos. O projeto prevê a substituição da infraestrutura antiga por estruturas capazes de dar maior vazão à água da chuva. O cronograma também considera as condições do Rio Paraíba do Sul. O período de estiagem, com o nível mais baixo do rio, favorece a execução dos serviços próximos à margem. Em épocas de cheia e de maior variação do nível da água, esse tipo de intervenção fica inviabilizado. Por isso, estamos trabalhando de forma intensa para agilizar o andamento dos trabalhos e amenizar os transtornos aos moradores, comerciantes e demais pessoas que trafegam pela região", disse a secretária de Obras Camila Moreira.



Após a etapa na Rua Augusto Xavier de Lima, as equipes avançarão para outros pontos do bairro, com serviços previstos nas ruas Mauro César do Nascimento e 7, além da Avenida Marcílio Dias. As intervenções serão realizadas por etapas, conforme o andamento da obra.



O prefeito Tande Vieira destacou a importância da intervenção para enfrentar um problema antigo da região. "Estamos avançando em uma obra importante para o Jardim Jalisco, que enfrenta problemas de alagamento há décadas. A substituição da antiga rede por galerias com maior capacidade é fundamental para melhorar o escoamento das águas das chuvas. Os trabalhos exigem intervenções no trânsito e compreensão da população, mas cada etapa concluída representa um avanço para resolver um problema histórico do bairro", afirmou