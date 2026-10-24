Conclusão da primeira etapa da obraFoto: Raimundo Brasil
Durante quatro dias, a avenida permaneceu interditada nos dois sentidos para a execução dos serviços. Com a conclusão desta etapa, o trânsito foi liberado nesta sexta-feira, e o fluxo de veículos voltou ao normal na descida da Ponte Miguel Couto Filho (Resende Shopping), na Avenida Kennedy (saída da Rodoviária Velha), e na Rua Sarquis José Sarquis.
A próxima etapa das obras será realizada na Rua Augusto Xavier de Lima, que receberá novas galerias para ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais. Durante a execução dos serviços, o trecho permanecerá interditado. A orientação é que motoristas e moradores fiquem atentos às alterações no trânsito.
"A intervenção busca solucionar os alagamentos recorrentes que afetam a região do Jardim Jalisco há mais de 50 anos. O projeto prevê a substituição da infraestrutura antiga por estruturas capazes de dar maior vazão à água da chuva. O cronograma também considera as condições do Rio Paraíba do Sul. O período de estiagem, com o nível mais baixo do rio, favorece a execução dos serviços próximos à margem. Em épocas de cheia e de maior variação do nível da água, esse tipo de intervenção fica inviabilizado. Por isso, estamos trabalhando de forma intensa para agilizar o andamento dos trabalhos e amenizar os transtornos aos moradores, comerciantes e demais pessoas que trafegam pela região", disse a secretária de Obras Camila Moreira.
Após a etapa na Rua Augusto Xavier de Lima, as equipes avançarão para outros pontos do bairro, com serviços previstos nas ruas Mauro César do Nascimento e 7, além da Avenida Marcílio Dias. As intervenções serão realizadas por etapas, conforme o andamento da obra.
O prefeito Tande Vieira destacou a importância da intervenção para enfrentar um problema antigo da região. "Estamos avançando em uma obra importante para o Jardim Jalisco, que enfrenta problemas de alagamento há décadas. A substituição da antiga rede por galerias com maior capacidade é fundamental para melhorar o escoamento das águas das chuvas. Os trabalhos exigem intervenções no trânsito e compreensão da população, mas cada etapa concluída representa um avanço para resolver um problema histórico do bairro", afirmou
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