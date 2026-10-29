Evento acontece no Teatro Salesiano - Foto: Divulgação

Evento acontece no Teatro SalesianoFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2026 14:43 | Atualizado 29/10/2026 17:54





Ao longo de sua trajetória, o festival se consolidou como um espaço de encontro entre artistas, companhias teatrais e a população, contribuindo para ampliar o acesso às artes cênicas no município. Nesta edição, o público poderá acompanhar montagens com diferentes linguagens, temáticas e propostas artísticas, incluindo dramas, comédias, narrativas infantis e obras inspiradas em referências da literatura. Resende se prepara para receber a 20ª edição do Festival de Teatro de Resende (FESTER), entre os dias 1º e 7 de novembro. Promovido pela Prefeitura, o evento terá uma programação gratuita com 11 produções teatrais, reunindo espetáculos voltados ao público infantil e adulto. As apresentações serão realizadas no Teatro Salesiano, no bairro Jardim Jalisco, com ingressos disponibilizados na bilheteria do espaço uma hora antes de cada espetáculo.Ao longo de sua trajetória, o festival se consolidou como um espaço de encontro entre artistas, companhias teatrais e a população, contribuindo para ampliar o acesso às artes cênicas no município. Nesta edição, o público poderá acompanhar montagens com diferentes linguagens, temáticas e propostas artísticas, incluindo dramas, comédias, narrativas infantis e obras inspiradas em referências da literatura.

Programação e abertura



A abertura oficial está marcada para domingo, dia 1º de novembro, às 18h30. Na sequência, às 19h, será apresentado o espetáculo convidado “O Auto da Compadecida”, resultado do curso de teatro oferecido pela Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, sob orientação da professora Fernanda Simões.



A partir de segunda-feira, dia 2, começam as apresentações selecionadas pelo edital nº 005/2026. Às 19h, o público poderá assistir a “Lia”, drama que aborda a relação entre mãe e filha.



Na terça-feira, dia 3, a programação começa às 9h30, com o espetáculo infantil “A Bruxa de Malabé”. À noite, às 19h, será a vez de “Hilda e Caio”, montagem inspirada nos textos dos escritores Hilda Hilst e Caio Fernando Abreu.



Na quarta-feira, dia 4, as apresentações começam às 9h30, com “A Menina do Candeeiro”. Às 19h, entra em cena “Sou Caipira, Ibirá, Porá”, espetáculo que explora aspectos da cultura caipira do interior paulista, levando ao palco elementos ligados às tradições e à identidade cultural dessa região.



A programação de quinta-feira, dia 5, começa às 9h30, com “Diferentão, o Passarinho Que Não Sabia Cantar”, atração voltada ao público infantil. Às 19h, será apresentado “Meus Cabelos de Baobá”, montagem que aborda a milenar cultura africana.



Na sexta-feira, dia 6, às 9h30, as crianças poderão acompanhar “Contos e Encantos”, projeto lúdico da atriz resendense Marcela Avellar, direcionado ao público de 4 a 12 anos. No período da noite, às 19h, o festival apresenta “Amor de Dom Perlim com Belisa em Seu Jardim”, obra baseada no trabalho do dramaturgo espanhol Federico García Lorca.



O encerramento da 20ª edição será no sábado, dia 7, às 15h, com o espetáculo infantil “Borboleta”. A história acompanha dois amigos que se encontram todas as manhãs para brincar. Quando um deles deixa de aparecer, a rotina muda e tem início uma narrativa sobre amizade e descobertas.



Festival reforça acesso à cultura



A realização do FESTER marca mais uma etapa da retomada do evento, ocorrida em 2025. O prefeito de Resende, Tande Vieira, destacou a importância de manter o festival no calendário cultural do município e ampliar as oportunidades para que a população tenha contato com diferentes expressões artísticas.



“ A gente fica muito feliz de ver o FESTER chegar à sua 20ª edição, depois da retomada do evento no ano passado. Queremos que as nossas famílias tenham cada vez mais oportunidades de prestigiar grandes espetáculos, conhecer novos talentos e se emocionar com a arte”, destacou o prefeito.



Com atrações distribuídas ao longo de sete dias, o festival reúne propostas destinadas a diferentes faixas etárias e interesses. A presença de espetáculos infantis nas sessões da manhã e da tarde, ao lado de montagens voltadas ao público adulto no período noturno, amplia as possibilidades de participação das famílias e de outros espectadores.



Todas as apresentações serão gratuitas, e os ingressos deverão ser retirados na bilheteria do Teatro Salesiano uma hora antes do início de cada espetáculo. O espaço fica no bairro Jardim Jalisco, em Resende.



A 20ª edição do FESTER busca, assim, dar continuidade à valorização do teatro no município, aproximando o público dos artistas e oferecendo uma semana de programação cultural com diferentes histórias, estilos e referências artísticas.