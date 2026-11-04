Serviços realizados na cidade após as chuvas - Foto: Divulgação

Serviços realizados na cidade após as chuvasFoto: Divulgação

Publicado 04/11/2026 14:18





De acordo com o levantamento da Superintendência Municipal de Defesa Civil, a chuva começou, no domingo, por volta das 16h35 e permaneceu intensa por aproximadamente 33 minutos na região central. Foram registrados 70 milímetros no Pátio da Prefeitura, 63 milímetros no bairro Cabral, 57 milímetros no CCZ e 42,2 milímetros na Cidade Alegria, considerando o acumulado de 24 horas até segunda-feira (2). A Prefeitura de Resende segue mobilizada no atendimento às ocorrências provocadas pelas fortes chuvas registradas no município no domingo, dia 1º de novembro, durante o feriado prolongado de Finados. Desde os primeiros acionamentos, equipes municipais atuam de forma integrada para atender a população, avaliar possíveis riscos, liberar vias e realizar os serviços de limpeza nas regiões atingidas.De acordo com o levantamento da Superintendência Municipal de Defesa Civil, a chuva começou, no domingo, por volta das 16h35 e permaneceu intensa por aproximadamente 33 minutos na região central. Foram registrados 70 milímetros no Pátio da Prefeitura, 63 milímetros no bairro Cabral, 57 milímetros no CCZ e 42,2 milímetros na Cidade Alegria, considerando o acumulado de 24 horas até segunda-feira (2).





A intensidade da precipitação em um curto intervalo de tempo provocou alagamentos em ruas e residências, transbordamento de córrego, deslizamentos de terra e queda de muro. Entre as localidades que registraram impactos estão Jardim Aliança, Morada do Contorno, São Caetano, Paraíso, Jardim Jalisco, Itapuca e a RJ-151, na estrada que liga Fumaça a Falcão.



Assim que as primeiras ocorrências foram registradas, o Plano de Contingência para Chuvas Intensas foi ativado, com o acionamento das equipes de intervenção da Prefeitura. A atuação envolveu Defesa Civil, Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Rural, Saúde, Assistência Social, Trânsito, além do Gabinete do Prefeito e da Secretaria de Comunicações e Eventos.



Entre as medidas adotadas estão vistorias nos imóveis atingidos, limpeza de ruas e bueiros, retirada de materiais acumulados, atendimento aos moradores e intervenções nos pontos afetados. Segundo a Defesa Civil, as inspeções realizadas não identificaram riscos estruturais nas residências vistoriadas, por isso não houve necessidade de interdições. Um morador precisou deixar temporariamente o imóvel alagado e foi acolhido por familiares. Não houve registro de pessoas desabrigadas ou acidentes envolvendo pessoas e animais.



Os trabalhos começaram imediatamente e tiveram continuidade na segunda-feira. Ao longo desta semana, as equipes da Defesa Civil e das secretarias de Obras e Serviços Públicos seguirão mobilizadas nas regiões atingidas, com serviços de limpeza, desobstrução e atendimento às demandas. O objetivo é avançar na recuperação das áreas afetadas e restabelecer a normalidade para os moradores.



O prefeito Tande Vieira destacou a importância da resposta rápida e do trabalho conjunto das equipes municipais. "Desde os primeiros acionamentos, nossas equipes estavam nas ruas, trabalhando para atender as ocorrências e minimizar os impactos das chuvas. Mobilizamos diferentes secretarias e órgãos da Prefeitura para dar uma resposta rápida à população, cuidar das pessoas atingidas e recuperar as áreas afetadas. É importante reforçar que o volume de chuva não era o esperado para o dia. Mas o nosso trabalho continua ao longo desta semana, com atenção especial ao monitoramento dos rios e às condições climáticas, porque a prioridade é sempre a segurança dos moradores de Resende", afirmou. LEIA MAIS: Defesa Civil de Resende participa de reunião sobre estratégias para as chuvas de verão A intensidade da precipitação em um curto intervalo de tempo provocou alagamentos em ruas e residências, transbordamento de córrego, deslizamentos de terra e queda de muro. Entre as localidades que registraram impactos estão Jardim Aliança, Morada do Contorno, São Caetano, Paraíso, Jardim Jalisco, Itapuca e a RJ-151, na estrada que liga Fumaça a Falcão.Assim que as primeiras ocorrências foram registradas, o Plano de Contingência para Chuvas Intensas foi ativado, com o acionamento das equipes de intervenção da Prefeitura. A atuação envolveu Defesa Civil, Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Rural, Saúde, Assistência Social, Trânsito, além do Gabinete do Prefeito e da Secretaria de Comunicações e Eventos.Entre as medidas adotadas estão vistorias nos imóveis atingidos, limpeza de ruas e bueiros, retirada de materiais acumulados, atendimento aos moradores e intervenções nos pontos afetados. Segundo a Defesa Civil, as inspeções realizadas não identificaram riscos estruturais nas residências vistoriadas, por isso não houve necessidade de interdições. Um morador precisou deixar temporariamente o imóvel alagado e foi acolhido por familiares. Não houve registro de pessoas desabrigadas ou acidentes envolvendo pessoas e animais.Os trabalhos começaram imediatamente e tiveram continuidade na segunda-feira. Ao longo desta semana, as equipes da Defesa Civil e das secretarias de Obras e Serviços Públicos seguirão mobilizadas nas regiões atingidas, com serviços de limpeza, desobstrução e atendimento às demandas. O objetivo é avançar na recuperação das áreas afetadas e restabelecer a normalidade para os moradores.O prefeito Tande Vieira destacou a importância da resposta rápida e do trabalho conjunto das equipes municipais. "Desde os primeiros acionamentos, nossas equipes estavam nas ruas, trabalhando para atender as ocorrências e minimizar os impactos das chuvas. Mobilizamos diferentes secretarias e órgãos da Prefeitura para dar uma resposta rápida à população, cuidar das pessoas atingidas e recuperar as áreas afetadas. É importante reforçar que o volume de chuva não era o esperado para o dia. Mas o nosso trabalho continua ao longo desta semana, com atenção especial ao monitoramento dos rios e às condições climáticas, porque a prioridade é sempre a segurança dos moradores de Resende", afirmou.

Monitoramento do Rio Paraíba do Sul e da Represa do Funil

A Prefeitura também acompanha a situação do Rio Paraíba do Sul e o funcionamento da Represa do Funil. Nesta segunda, a vazão da Represa do Funil foi elevada para 370 metros cúbicos por segundo. A medida foi adotada porque o reservatório atingiu 83,92% de ocupação de sua capacidade útil.



A operação preventiva permite administrar o volume armazenado e manter margem de segurança caso novas chuvas atinjam os afluentes do Rio Paraíba do Sul que ficam acima do reservatório.



Em Resende, o nível do Rio Paraíba do Sul está em 3,12 metros. O nível de transbordamento é de 4,05 metros. Portanto, não há risco de transbordamento neste momento, conforme as informações do monitoramento.