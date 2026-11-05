Manobra realizada em Resende - Foto: AMAN

Manobra realizada em ResendeFoto: AMAN

Publicado 05/11/2026 18:26

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) concluiu nesta quinta-feira (5) a Manobra Escolar 2026, exercício que marca o encerramento do ano de instrução dos cadetes e reúne diferentes unidades e especialidades do Exército Brasileiro em uma série de operações militares. Realizada entre os dias 26 de outubro e 5 de novembro, a atividade mobilizou mais de 1,8 mil militares, 140 viaturas e quatro aeronaves, além de envolver a execução de mais de 40 operações em diferentes pontos da região das Agulhas Negras.





Conhecido como "Manobrão", o exercício é considerado uma das principais etapas da formação dos futuros oficiais do Exército. A atividade permite que os cadetes coloquem em prática os conhecimentos técnicos e táticos desenvolvidos ao longo do ano, em cenários simulados que exigem planejamento, capacidade de liderança, integração entre equipes e tomada de decisões sob pressão.



As atividades foram realizadas no Campo de Instrução Agulhas Negras (CIAN) e em localidades de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real. A programação reuniu cadetes de diferentes Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência, proporcionando uma experiência conjunta entre as áreas que integram a estrutura operacional da instituição. LEIA MAIS: AMAN celebra Dia do Exército com formatura e homenagens Conhecido como "Manobrão", o exercício é considerado uma das principais etapas da formação dos futuros oficiais do Exército. A atividade permite que os cadetes coloquem em prática os conhecimentos técnicos e táticos desenvolvidos ao longo do ano, em cenários simulados que exigem planejamento, capacidade de liderança, integração entre equipes e tomada de decisões sob pressão.As atividades foram realizadas no Campo de Instrução Agulhas Negras (CIAN) e em localidades de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real. A programação reuniu cadetes de diferentes Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência, proporcionando uma experiência conjunta entre as áreas que integram a estrutura operacional da instituição.

Operações envolveram exercícios diurnos e noturnos

A fase operacional da Manobra Escolar começou em 31 de outubro, com a realização do Apronto Operacional, e seguiu até o encerramento das atividades de campo. Durante o período, foram desenvolvidas diferentes modalidades de operações militares, incluindo assaltos aeromóveis, ataques coordenados durante o dia e à noite, infiltrações, operações em localidades, tiros de artilharia e morteiro, além de exercícios de transposição de cursos d'água.



As ações passaram por regiões como Borboleta, Morro do Cadete Edson, Jardim do Sol e Ponte dos Arcos, além de áreas dos municípios de Porto Real e Quatis. No dia 4 de novembro, último dia de atividades operacionais, também foram realizados exercícios nas regiões da Nissan e dos Três Morros.



A preparação para o exercício começou ainda em 26 de outubro, quando foram emitidas as ordens e iniciados os planejamentos pelos diferentes cursos da Academia. No dia 30, uma Matriz de Sincronização reuniu análises de inteligência e procedimentos de coordenação, permitindo alinhar as estratégias e organizar as ações antes do início da fase de campo.



A proposta da atividade é reproduzir situações que exigem dos cadetes não apenas conhecimento técnico, mas também capacidade de trabalhar em conjunto com militares de diferentes especialidades. Durante as operações, os participantes precisam avaliar cenários, coordenar recursos e tomar decisões diante de situações que simulam desafios encontrados ao longo da carreira militar.

Ação social levou atendimentos gratuitos a Itatiaia

Além das atividades de instrução, a Manobra Escolar 2026 também contou com uma iniciativa de aproximação entre o Exército e a população da região. No dia 4 de novembro, uma Ação Cívico-Social (ACISO) foi realizada na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia.



A iniciativa reuniu militares da AMAN, do Batalhão Agulhas Negras (BAN), do Posto de Saúde do BAN e do Hospital Militar de Resende (HMR). Durante a programação, foram oferecidos atendimentos médicos e odontológicos gratuitos à população, com profissionais de especialidades como ginecologia, psiquiatria, pediatria, clínica geral e nutrição. Também houve vacinação para pessoas e animais de estimação.



A programação foi ampliada com atividades voltadas às famílias e às crianças. O público teve acesso a uma exposição de materiais e viaturas militares, palestras, distribuição de kits e atividades recreativas. A Banda de Música do Batalhão Agulhas Negras também participou do evento, com uma apresentação aberta à comunidade.



Outro destaque foi a distribuição da revista "Recrutinha", publicação do Exército Brasileiro direcionada ao público infantojuvenil, com conteúdo educativo e informações sobre a instituição.



Com o encerramento da Manobra Escolar, a AMAN conclui mais uma etapa do calendário de formação dos cadetes. O exercício representa uma oportunidade de integração entre as diferentes áreas de atuação do Exército e permite que os futuros oficiais vivenciem, em ambiente controlado, situações que exigem liderança, disciplina, planejamento e trabalho em equipe.



Ao reunir operações militares de grande porte e atividades de aproximação com a comunidade, a edição de 2026 também levou parte da programação da Academia para além dos limites do campo de instrução, envolvendo municípios da região das Agulhas Negras.