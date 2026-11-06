Edição de 2025 do prêmio Macedo Miranda - Foto: Arquivo/PMR

Edição de 2025 do prêmio Macedo MirandaFoto: Arquivo/PMR

Publicado 06/11/2026 14:08

No mês em que se comemora o Dia Nacional da Cultura, a Prefeitura de Resende , por meio da Secretaria Municipal de Cultura, homenageia artistas e instituições que contribuem para o fortalecimento da cultura no município. A cerimônia de entrega do Troféu Macedo Miranda, maior honraria da cidade na área das artes, será realizada no próximo domingo (8), às 18h, no Teatro Salesiano. A entrada é aberta ao público.





O Prêmio Macedo Miranda tem como objetivo reconhecer o trabalho artístico-cultural de profissionais e instituições que se destacam na região. Criada há 27 anos, a premiação já foi concedida a mais de 190 artistas, grupos e instituições em diversas áreas do fazer cultural. Para a Secretaria, a entrega é uma forma de agradecer a cada um deles pelo trabalho em prol da cultura de Resende. LEIA MAIS: Casa de Cultura Macedo Miranda realiza espetáculos teatrais neste fim de semana O Prêmio Macedo Miranda tem como objetivo reconhecer o trabalho artístico-cultural de profissionais e instituições que se destacam na região. Criada há 27 anos, a premiação já foi concedida a mais de 190 artistas, grupos e instituições em diversas áreas do fazer cultural. Para a Secretaria, a entrega é uma forma de agradecer a cada um deles pelo trabalho em prol da cultura de Resende.

Categorias que serão premiadas

As categorias contempladas são Dança, Música, Teatro, Audiovisual, Cultura Popular, Artes Plásticas, Literatura, Fotografia, Educação e Cultura e Patrimônio Histórico e Memória.



Na categoria Música, o troféu será entregue ao violonista Thiago Zaidan. Em Teatro, o destaque é o grupo Os Sem Palco, e a escritora e poetisa Renata Maéry foi escolhida na categoria Literatura. A empresa Get Up Films foi selecionada na categoria Audiovisual.



A artista plástica, artesã e ceramista de Visconde de Mauá Felícia Gontijo representa as Artes Visuais, enquanto na Fotografia a escolhida foi Dude Bromius. Izilda Gonçalves receberá o troféu na categoria Educação e Cultura, e na Dança o reconhecimento será concedido à empresária e coreógrafa Andréa Souto, do Centro de Dança de Resende.



Na área de Patrimônio Histórico e Memória, serão homenageados o professor, escritor e pesquisador Júlio Fidélis e a Casa Claudionor Rosa.



A diversidade de homenageados, que vai da música ao patrimônio histórico, reflete a amplitude da produção cultural do município, que reúne artistas individuais, grupos, empresas e espaços de memória. A premiação também dá visibilidade a áreas menos conhecidas do grande público, como patrimônio e memória, ao lado de linguagens tradicionais como música, dança e teatro.



Para o secretário municipal de Cultura, professor Wilson, celebrar a cultura também significa reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam no setor. “O Troféu Macedo Miranda é uma singela homenagem que a Secretaria de Cultura presta aos artistas e criadores que dividem seu talento com o público resendense. A arte é uma forma de pertencimento, e nosso trabalho é apoiar e fortalecer a cultura feita em nosso município”, afirmou.



A Prefeitura não informou, até a publicação desta reportagem, o endereço do Teatro Salesiano nem se haverá apresentações artísticas durante a cerimônia.