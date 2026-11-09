Resende soma mais de mil novos empregosFoto: Divulgação/SMCSE
Outro indicador que evidencia a dimensão do mercado de trabalho resendense é o estoque de empregos formais. Atualmente, Resende conta com 39.628 vínculos ativos com carteira assinada, demonstrando a força dos diferentes setores da economia e a presença de empresas que contribuem para o desenvolvimento do município.
Os números refletem um ambiente favorável à atividade econômica, impulsionado pela presença de importantes empresas, pela atração de novos investimentos e pelo fortalecimento das atividades comerciais, industriais e de serviços.
O prefeito Tande Vieira destacou a importância dos resultados para o desenvolvimento econômico da cidade e ressaltou o compromisso da administração municipal com a ampliação das oportunidades para os trabalhadores. "A geração de empregos é um dos indicadores mais importantes para avaliar o desenvolvimento de uma cidade, porque representa mais oportunidades, renda e qualidade de vida para a população. Resende tem uma economia diversificada e um ambiente favorável à chegada de novos investimentos. Nosso trabalho é continuar fortalecendo esse cenário, aproximando as empresas dos trabalhadores e criando condições para que o município siga crescendo", afirmou o prefeito.
A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, atua em diferentes frentes para estimular o desenvolvimento econômico, fortalecer o ambiente de negócios e ampliar as oportunidades de emprego e renda. Entre as iniciativas está o trabalho de articulação com empresas interessadas em investir no município, além dos serviços de intermediação de mão de obra oferecidos pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE).
O SINE Resende realiza o cadastro de trabalhadores, recebe demandas das empresas e faz o encaminhamento de candidatos para as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho, contribuindo para aproximar quem procura emprego de quem precisa contratar.
Destaques na geração de emprego
No acumulado de 2026, entre janeiro e setembro, o setor de Serviços lidera a geração de empregos no município, com saldo positivo de 636 postos de trabalho. Na sequência aparece a Indústria, com 296 novas vagas. Juntos, os dois setores representam quase 90% do saldo de 1.036 empregos formais registrados em Resende no ano.
Outro destaque está na faixa etária dos trabalhadores. Os jovens de 18 a 24 anos lideram a geração de empregos formais no município, com saldo positivo de 675 vagas no acumulado de 2026. O número corresponde a aproximadamente 65,2% de todos os postos de trabalho criados no período, evidenciando a participação expressiva dos jovens no crescimento do mercado de trabalho resendense.
Os dados do CAGED podem ser consultados no portal do Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do endereço http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.
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