Aluno da rede municipal durante a volta as aulas - Foto: Simone Duarte

Aluno da rede municipal durante a volta as aulasFoto: Simone Duarte

Publicado 10/11/2026 14:38





Para quem busca uma vaga em uma nova escola, a primeira fase de pré-matrícula online acontece de 9 de novembro a 11 de dezembro. Durante a inscrição virtual, o responsável deverá preencher corretamente os dados solicitados e indicar até três escolas de preferência, conforme a disponibilidade apresentada pelo sistema, considerando o critério de proximidade da unidade com a residência do aluno. Resende está implementando uma novidade importante para facilitar o processo de matrícula na rede municipal de ensino para o ano de 2027. Pela primeira vez, a etapa de pré-matrícula para novos alunos da Pré-Escola (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) será realizada pela internet, por meio de um sistema próprio da Secretaria Municipal de Educação. A ferramenta permite que pais e responsáveis cumpram a primeira fase da matrícula sem precisar se deslocar até uma unidade escolar. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira, dia 9 de novembro, através do site matrícula.resende.rj.gov.br. Para quem busca uma vaga em uma nova escola, a primeira fase de pré-matrícula online acontece de 9 de novembro a 11 de dezembro. Durante a inscrição virtual, o responsável deverá preencher corretamente os dados solicitados e indicar até três escolas de preferência, conforme a disponibilidade apresentada pelo sistema, considerando o critério de proximidade da unidade com a residência do aluno.





O cadastro poderá ser feito a qualquer hora, inclusive aos finais de semana, por computador, celular ou tablet com acesso à internet. Com o objetivo de facilitar o acesso ao novo sistema, as escolas municipais disponibilizarão computadores e orientação às famílias que precisarem de auxílio para realizar a inscrição.



"A inscrição online é um avanço na organização do processo de ingresso na rede municipal. Queremos oferecer mais praticidade às famílias, com um sistema acessível e transparente, sem deixar de garantir orientação e suporte para quem precisar de ajuda durante o cadastro", destaca a secretária municipal de Educação de Resende, Rosa Frech.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a pré-matrícula não garante a confirmação imediata da vaga. Após a divulgação do resultado da primeira fase, prevista para 14 de dezembro, os responsáveis pelos alunos contemplados deverão comparecer presencialmente à escola indicada, munidos de toda a documentação exigida para efetivar a vaga. O prazo será de 15 a 18 de dezembro para as escolas da zona rural, e de 4 a 8 de janeiro de 2027 para as demais unidades de ensino.



Nessa etapa presencial, será necessário apresentar certidão de nascimento, documentos de identidade e CPF do candidato e do responsável, comprovante de residência, declaração de escolaridade ou histórico escolar e cartão de vacinação atualizado. Também deverão ser apresentados os documentos que comprovem os critérios de prioridade informados durante a inscrição, como o Número de Identificação Social (NIS) e laudos. LEIA MAIS: Resende alcança o melhor IDEB da história e mantém crescimento nos indicadores da Educação Básica O cadastro poderá ser feito a qualquer hora, inclusive aos finais de semana, por computador, celular ou tablet com acesso à internet. Com o objetivo de facilitar o acesso ao novo sistema, as escolas municipais disponibilizarão computadores e orientação às famílias que precisarem de auxílio para realizar a inscrição."A inscrição online é um avanço na organização do processo de ingresso na rede municipal. Queremos oferecer mais praticidade às famílias, com um sistema acessível e transparente, sem deixar de garantir orientação e suporte para quem precisar de ajuda durante o cadastro", destaca a secretária municipal de Educação de Resende, Rosa Frech.De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a pré-matrícula não garante a confirmação imediata da vaga. Após a divulgação do resultado da primeira fase, prevista para 14 de dezembro, os responsáveis pelos alunos contemplados deverão comparecer presencialmente à escola indicada, munidos de toda a documentação exigida para efetivar a vaga. O prazo será de 15 a 18 de dezembro para as escolas da zona rural, e de 4 a 8 de janeiro de 2027 para as demais unidades de ensino.Nessa etapa presencial, será necessário apresentar certidão de nascimento, documentos de identidade e CPF do candidato e do responsável, comprovante de residência, declaração de escolaridade ou histórico escolar e cartão de vacinação atualizado. Também deverão ser apresentados os documentos que comprovem os critérios de prioridade informados durante a inscrição, como o Número de Identificação Social (NIS) e laudos.

Renovação de matrícula e segunda fase de novas inscrições

O calendário da rede municipal de ensino também prevê, a partir desta segunda-feira (9), o início do período de renovação de matrícula para os alunos que já fazem parte da rede municipal e desejam permanecer na mesma escola. O processo segue até o dia 4 de dezembro de 2026 e deve ser realizado diretamente na unidade escolar em que o aluno está matriculado.



Quem não conseguir uma vaga nesta primeira etapa de pré-matrícula poderá participar da segunda fase de inscrições, entre os dias 12 e 22 de janeiro de 2027. O período também será destinado aos estudantes que não realizaram o cadastro anteriormente. Segundo a Resolução SME/EDUCAR nº 03/2026, a nova seleção será divulgada a partir de 25 de janeiro, e a efetivação das matrículas deverá ocorrer até o dia 29 do mesmo mês.