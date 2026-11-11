Aparelho de Laserterapia na Santa Casa de ResendeFoto: Rafael Oliveira
A laserterapia é um recurso terapêutico que pode auxiliar no processo de cicatrização, no alívio da dor, na redução de processos inflamatórios e na reparação dos tecidos. A aplicação depende de avaliação clínica e indicação de profissionais habilitados, considerando as características de cada paciente e o tipo de lesão apresentada.
A tecnologia pode ser utilizada em diferentes situações, incluindo feridas cirúrgicas, lesões por pressão e outros tipos de ferimentos agudos e crônicos. A escolha pelo tratamento, no entanto, depende da avaliação individual e dos protocolos adotados pela equipe de saúde.
Equipamento amplia recursos para tratamento de feridas
O uso da tecnologia segue protocolos institucionais e critérios de segurança, respeitando as indicações e contraindicações de cada caso. A aplicação também exige capacitação dos profissionais responsáveis pelo procedimento.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Adriano Palma Veras, o investimento representa um avanço na assistência oferecida pela unidade, que é a única do município a disponibilizar a tecnologia.
O secretário também destacou a importância da novidade para o trabalho das equipes de saúde, especialmente da enfermagem, que atua diretamente no cuidado com feridas e no acompanhamento da evolução clínica dos pacientes.
Tecnologia busca contribuir para a recuperação dos pacientes
Com o aparelho já em funcionamento, a unidade passa a contar com dois equipamentos de laserterapia, ampliando os recursos disponíveis para o tratamento de diferentes tipos de lesões.
A instituição destaca que a utilização da tecnologia será feita de maneira individualizada, conforme a avaliação dos profissionais de saúde, com atenção à segurança e às necessidades específicas de cada paciente.
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