Aparelho de Laserterapia na Santa Casa de Resende - Foto: Rafael Oliveira

Aparelho de Laserterapia na Santa Casa de ResendeFoto: Rafael Oliveira

Publicado 11/11/2026 17:03

A Santa Casa de Resede passou a contar com um segundo aparelho de laserterapia, tecnologia utilizada no tratamento de feridas e na recuperação de pacientes. O equipamento já está em funcionamento e reforça os recursos disponíveis para atendimento na sala de curativos e nas unidades de internação do hospital.





A laserterapia é um recurso terapêutico que pode auxiliar no processo de cicatrização, no alívio da dor, na redução de processos inflamatórios e na reparação dos tecidos. A aplicação depende de avaliação clínica e indicação de profissionais habilitados, considerando as características de cada paciente e o tipo de lesão apresentada.



A tecnologia pode ser utilizada em diferentes situações, incluindo feridas cirúrgicas, lesões por pressão e outros tipos de ferimentos agudos e crônicos. A escolha pelo tratamento, no entanto, depende da avaliação individual e dos protocolos adotados pela equipe de saúde. LEIA MAIS: Resende conquista 1º lugar do estado do Rio de Janeiro no programa 'Saúde na Escola' A laserterapia é um recurso terapêutico que pode auxiliar no processo de cicatrização, no alívio da dor, na redução de processos inflamatórios e na reparação dos tecidos. A aplicação depende de avaliação clínica e indicação de profissionais habilitados, considerando as características de cada paciente e o tipo de lesão apresentada.A tecnologia pode ser utilizada em diferentes situações, incluindo feridas cirúrgicas, lesões por pressão e outros tipos de ferimentos agudos e crônicos. A escolha pelo tratamento, no entanto, depende da avaliação individual e dos protocolos adotados pela equipe de saúde.

Equipamento amplia recursos para tratamento de feridas

Com a chegada do segundo aparelho, a Santa Casa amplia a estrutura disponível para os profissionais responsáveis pelo acompanhamento e tratamento de pacientes com lesões. O equipamento poderá ser utilizado tanto na sala de curativos quanto nas unidades de internação, de acordo com a necessidade de cada atendimento.



O uso da tecnologia segue protocolos institucionais e critérios de segurança, respeitando as indicações e contraindicações de cada caso. A aplicação também exige capacitação dos profissionais responsáveis pelo procedimento.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Adriano Palma Veras, o investimento representa um avanço na assistência oferecida pela unidade, que é a única do município a disponibilizar a tecnologia.



O secretário também destacou a importância da novidade para o trabalho das equipes de saúde, especialmente da enfermagem, que atua diretamente no cuidado com feridas e no acompanhamento da evolução clínica dos pacientes.

Tecnologia busca contribuir para a recuperação dos pacientes

A incorporação do novo equipamento faz parte dos investimentos da Santa Casa de Resende em tecnologia e inovação. A proposta é ampliar as possibilidades terapêuticas oferecidas pela instituição e fortalecer a assistência prestada aos pacientes durante o período de recuperação.



Com o aparelho já em funcionamento, a unidade passa a contar com dois equipamentos de laserterapia, ampliando os recursos disponíveis para o tratamento de diferentes tipos de lesões.



A instituição destaca que a utilização da tecnologia será feita de maneira individualizada, conforme a avaliação dos profissionais de saúde, com atenção à segurança e às necessidades específicas de cada paciente.