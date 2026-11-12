Veículo e equipe do Consultório de Rua - Foto: Carina Rocha

Veículo e equipe do Consultório de RuaFoto: Carina Rocha

Publicado 12/11/2026 14:49

Prefeitura de Resende , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu um reforço importante para atender a população em situação de rua, com os esforços do programa Consultório na Rua. O município passou a contar com uma nova van, que vai auxiliar o serviço itinerante que presta assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas.





O veículo é equipado com estrutura para consultas, exames e procedimentos de saúde e vai ampliar as condições de atendimento à população em situação de rua, levando os serviços diretamente aos locais onde essas pessoas se encontram. Em vez de esperar que a pessoa procure uma unidade, a equipe vai até ela, o que facilita o acesso ao cuidado.



A novidade foi viabilizada por meio do Governo Federal, que abriu um processo de habilitação para municípios que mantêm o serviço de Consultório na Rua. Resende participou da seleção, cumpriu os critérios estabelecidos e foi contemplada com o veículo.



A van conta com estrutura de consultório, incluindo maca adaptável para exames ginecológicos, cadeiras para profissionais e pacientes, cadeira de rodas, prancha de imobilização, aparelho de pressão arterial, estetoscópio e desfibrilador externo automático (DEA). O veículo também dispõe de toldo e assentos para acolher as pessoas enquanto aguardam atendimento, além de equipamento de som e microfone para organização das chamadas. LEIA MAIS: Assistência Social e Direitos Humanos amplia atendimentos e reforça dignidade e cidadania da população O veículo é equipado com estrutura para consultas, exames e procedimentos de saúde e vai ampliar as condições de atendimento à população em situação de rua, levando os serviços diretamente aos locais onde essas pessoas se encontram. Em vez de esperar que a pessoa procure uma unidade, a equipe vai até ela, o que facilita o acesso ao cuidado.A novidade foi viabilizada por meio do Governo Federal, que abriu um processo de habilitação para municípios que mantêm o serviço de Consultório na Rua. Resende participou da seleção, cumpriu os critérios estabelecidos e foi contemplada com o veículo.A van conta com estrutura de consultório, incluindo maca adaptável para exames ginecológicos, cadeiras para profissionais e pacientes, cadeira de rodas, prancha de imobilização, aparelho de pressão arterial, estetoscópio e desfibrilador externo automático (DEA). O veículo também dispõe de toldo e assentos para acolher as pessoas enquanto aguardam atendimento, além de equipamento de som e microfone para organização das chamadas.

Equipamentos do novo veículo

Itens como o DEA e a prancha de imobilização ampliam a capacidade de resposta da equipe em situações de urgência, enquanto a maca adaptável permite a realização de exames ginecológicos no próprio local de atendimento. A estrutura de espera, com toldo e assentos, busca oferecer mais conforto e dignidade às pessoas durante o atendimento, e o som e o microfone ajudam a organizar o fluxo de pacientes nos pontos de atuação.



Com a nova estrutura, a equipe multiprofissional terá melhores condições para realizar os atendimentos itinerantes, oferecer cuidados de saúde e promover o acolhimento da população em situação de rua, contribuindo para ampliar o acesso aos serviços da rede municipal de saúde.



O Consultório na Rua é uma estratégia da Atenção Primária do SUS voltada a pessoas em situação de rua, com equipes que atuam diretamente nos locais de circulação dessa população, como praças, calçadas e outros espaços públicos. O trabalho costuma incluir tanto o atendimento clínico quanto o encaminhamento para outros serviços da rede, como unidades de saúde e assistência social.

