Veículo e equipe do Consultório de RuaFoto: Carina Rocha
O veículo é equipado com estrutura para consultas, exames e procedimentos de saúde e vai ampliar as condições de atendimento à população em situação de rua, levando os serviços diretamente aos locais onde essas pessoas se encontram. Em vez de esperar que a pessoa procure uma unidade, a equipe vai até ela, o que facilita o acesso ao cuidado.
A novidade foi viabilizada por meio do Governo Federal, que abriu um processo de habilitação para municípios que mantêm o serviço de Consultório na Rua. Resende participou da seleção, cumpriu os critérios estabelecidos e foi contemplada com o veículo.
A van conta com estrutura de consultório, incluindo maca adaptável para exames ginecológicos, cadeiras para profissionais e pacientes, cadeira de rodas, prancha de imobilização, aparelho de pressão arterial, estetoscópio e desfibrilador externo automático (DEA). O veículo também dispõe de toldo e assentos para acolher as pessoas enquanto aguardam atendimento, além de equipamento de som e microfone para organização das chamadas.
Equipamentos do novo veículo
Com a nova estrutura, a equipe multiprofissional terá melhores condições para realizar os atendimentos itinerantes, oferecer cuidados de saúde e promover o acolhimento da população em situação de rua, contribuindo para ampliar o acesso aos serviços da rede municipal de saúde.
O Consultório na Rua é uma estratégia da Atenção Primária do SUS voltada a pessoas em situação de rua, com equipes que atuam diretamente nos locais de circulação dessa população, como praças, calçadas e outros espaços públicos. O trabalho costuma incluir tanto o atendimento clínico quanto o encaminhamento para outros serviços da rede, como unidades de saúde e assistência social.
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