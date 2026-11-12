Alunos elaborando projeto de robótica - Foto: Divulgação/SESI

Alunos elaborando projeto de robóticaFoto: Divulgação/SESI

Publicado 12/11/2026 15:08



O Parque das Águas, em Resende , será palco de uma programação dedicada à tecnologia e à inovação neste sábado (14). Das 9h às 13h, a Escola Firjan SESI Resende realiza o Torneio de Robótica de Resende 2026, em parceria com a prefeitura. A atividade reunirá 37 equipes de estudantes da unidade e de escolas do município envolvidas com projetos de robótica.

A competição contará com quatro categorias e participação de alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Durante o torneio, os estudantes terão a oportunidade de apresentar soluções desenvolvidas ao longo das atividades educacionais e colocar em prática conhecimentos relacionados à tecnologia, à programação e à construção de projetos.



Além de estimular o interesse pela ciência, a proposta é trabalhar habilidades como raciocínio lógico, criatividade, colaboração e resolução de problemas. O evento também será aberto à população, que poderá acompanhar as disputas e conhecer parte dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

Oficinas, drones e desafios interativo

A programação não ficará restrita às competições nas arenas. O público também poderá participar de oficinas tecnológicas, visitar exposições de projetos e acompanhar apresentações culturais.



Entre as atividades previstas estão experiências práticas com robótica e Arduino, demonstrações de projetos com drones e desafios interativos. A proposta é aproximar crianças, jovens e famílias do universo da tecnologia, permitindo que os visitantes tenham contato direto com ferramentas e projetos desenvolvidos pelos estudantes.



A diretora da Escola Firjan SESI Resende, Ana Paula Lemos Oliveira, destacou que o torneio representa uma oportunidade de apresentar à comunidade o potencial da educação tecnológica na formação dos alunos.



“Mais do que uma competição, o torneio é uma oportunidade de mostrar como a robótica e a tecnologia podem contribuir para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Queremos estimular a criatividade, o trabalho em equipe e o interesse pela ciência, além de aproximar as famílias e a comunidade desse universo de possibilidades”, afirmou.

Estudantes terão contato com profissionais da indústria

Outro destaque da programação será a participação de profissionais convidados do Cluster Automotivo Sul Fluminense e de outros segmentos da indústria regional. Eles poderão atuar como juízes das competições, compartilhar experiências profissionais com os estudantes e participar da cerimônia de premiação.



A aproximação busca apresentar aos jovens um pouco da realidade do setor industrial e das possibilidades de carreira relacionadas à tecnologia, à inovação e à engenharia. O contato com profissionais que atuam na região também permite que os alunos conheçam aplicações práticas dos conhecimentos trabalhados nas atividades de robótica.



Com 37 equipes inscritas, o torneio pretende reunir educação, ciência e participação comunitária em uma manhã de atividades no Parque das Águas. A programação será realizada das 9h às 13h, neste sábado (14), em Resende.