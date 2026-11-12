Alunos elaborando projeto de robóticaFoto: Divulgação/SESI
Além de estimular o interesse pela ciência, a proposta é trabalhar habilidades como raciocínio lógico, criatividade, colaboração e resolução de problemas. O evento também será aberto à população, que poderá acompanhar as disputas e conhecer parte dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos.
Oficinas, drones e desafios interativo
Entre as atividades previstas estão experiências práticas com robótica e Arduino, demonstrações de projetos com drones e desafios interativos. A proposta é aproximar crianças, jovens e famílias do universo da tecnologia, permitindo que os visitantes tenham contato direto com ferramentas e projetos desenvolvidos pelos estudantes.
A diretora da Escola Firjan SESI Resende, Ana Paula Lemos Oliveira, destacou que o torneio representa uma oportunidade de apresentar à comunidade o potencial da educação tecnológica na formação dos alunos.
“Mais do que uma competição, o torneio é uma oportunidade de mostrar como a robótica e a tecnologia podem contribuir para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Queremos estimular a criatividade, o trabalho em equipe e o interesse pela ciência, além de aproximar as famílias e a comunidade desse universo de possibilidades”, afirmou.
Estudantes terão contato com profissionais da indústria
A aproximação busca apresentar aos jovens um pouco da realidade do setor industrial e das possibilidades de carreira relacionadas à tecnologia, à inovação e à engenharia. O contato com profissionais que atuam na região também permite que os alunos conheçam aplicações práticas dos conhecimentos trabalhados nas atividades de robótica.
Com 37 equipes inscritas, o torneio pretende reunir educação, ciência e participação comunitária em uma manhã de atividades no Parque das Águas. A programação será realizada das 9h às 13h, neste sábado (14), em Resende.
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