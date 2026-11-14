Concurso Poetas das Agulhas Negras do ano de 2025 - Foto: Divulgação/PMR

Concurso Poetas das Agulhas Negras do ano de 2025Foto: Divulgação/PMR

Publicado 14/11/2026 14:36





O concurso é uma das ações de incentivo à leitura e tem como objetivos abrir espaço aos poetas locais, promover a expressão da arte literária e revelar e divulgar novos talentos de Resende e da região das Agulhas Negras. Puderam se inscrever poetas de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real. A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Cultura, realiza na quinta-feira (19) a fase final do “IV Concurso Poetas das Agulhas Negras”. Os classificados na primeira fase farão a declamação de seus poemas no teatro do Espaço Z, a partir das 19h. O evento é aberto ao público.O concurso é uma das ações de incentivo à leitura e tem como objetivos abrir espaço aos poetas locais, promover a expressão da arte literária e revelar e divulgar novos talentos de Resende e da região das Agulhas Negras. Puderam se inscrever poetas de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real.

Quais os critérios para avaliação

A comissão julgadora avaliará a qualidade da oratória, a desenvoltura e a dicção dos participantes. Essas notas serão somadas às pontuações já recebidas na fase anterior, referentes à originalidade, à qualidade técnica e ao domínio da linguagem. A declamação de quinta-feira corresponde à fase final, que definirá os vencedores nas categorias Geral e Jovem, com três prêmios na primeira e dois na segunda. O valor total das premiações soma R$ 7.800.



De acordo com o secretário de Cultura, Professor Wilson, os poemas classificados estarão em exposição na entrada do teatro, na mostra “Entre Versos e Vozes – Mostra dos Poetas das Agulhas Negras”, para apreciação do público, como parte da programação da solenidade de declamação.



“Nesta quarta edição, recebemos 62 inscrições e foram selecionados 20 poemas da categoria Geral e cinco da categoria Jovem para a fase final de declamação, mostrando que os poetas da região estão em plena atividade e ávidos por eventos como este”, destacou o secretário.



Os avaliadores responsáveis pela seleção dos poemas são Aline Augusta, professora graduada pela UERJ, especialista em Língua Portuguesa e Língua Latina e mestre em Letras, com 13 anos de experiência em revisão de textos e tradução de espanhol; José Guilherme Almeida Fernandes Pereira, bacharel em Jornalismo, atualmente cursando pós-graduação em Jornalismo Digital, que atua como editor de texto e repórter do g1 e da TV Rio Sul; e Juliana Seabra Baia, mestranda em Letras pelo Profletras da UFRRJ, pós-graduada em Língua Portuguesa pela Universidade Geraldo Di Biase e professora de Língua Portuguesa nas redes municipais de Resende e Porto Real.



Ao todo, 25 poemas disputam a fase final, sendo 20 na categoria Geral e cinco na Jovem. A soma das notas da primeira fase, que avaliou aspectos do texto, com as da declamação, que avalia a performance, busca valorizar tanto a escrita quanto a interpretação dos versos.