Concurso Poetas das Agulhas Negras do ano de 2025Foto: Divulgação/PMR
O concurso é uma das ações de incentivo à leitura e tem como objetivos abrir espaço aos poetas locais, promover a expressão da arte literária e revelar e divulgar novos talentos de Resende e da região das Agulhas Negras. Puderam se inscrever poetas de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real.
Quais os critérios para avaliação
De acordo com o secretário de Cultura, Professor Wilson, os poemas classificados estarão em exposição na entrada do teatro, na mostra “Entre Versos e Vozes – Mostra dos Poetas das Agulhas Negras”, para apreciação do público, como parte da programação da solenidade de declamação.
“Nesta quarta edição, recebemos 62 inscrições e foram selecionados 20 poemas da categoria Geral e cinco da categoria Jovem para a fase final de declamação, mostrando que os poetas da região estão em plena atividade e ávidos por eventos como este”, destacou o secretário.
Os avaliadores responsáveis pela seleção dos poemas são Aline Augusta, professora graduada pela UERJ, especialista em Língua Portuguesa e Língua Latina e mestre em Letras, com 13 anos de experiência em revisão de textos e tradução de espanhol; José Guilherme Almeida Fernandes Pereira, bacharel em Jornalismo, atualmente cursando pós-graduação em Jornalismo Digital, que atua como editor de texto e repórter do g1 e da TV Rio Sul; e Juliana Seabra Baia, mestranda em Letras pelo Profletras da UFRRJ, pós-graduada em Língua Portuguesa pela Universidade Geraldo Di Biase e professora de Língua Portuguesa nas redes municipais de Resende e Porto Real.
Ao todo, 25 poemas disputam a fase final, sendo 20 na categoria Geral e cinco na Jovem. A soma das notas da primeira fase, que avaliou aspectos do texto, com as da declamação, que avalia a performance, busca valorizar tanto a escrita quanto a interpretação dos versos.
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