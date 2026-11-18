Os suspeitos foram levados para a PRF de Volta RedondaFoto: Divulgação/PRF
Durante a fiscalização, os passageiros apresentaram duas carteiras de identidade nacionais, duas certidões de nascimento brasileiras e dois documentos de identidade paraguaios. Todos estavam emitidos em nome das identidades utilizadas pelos homens durante a abordagem.
Documentos falsos revelaram identidade dos passageiros
Segundo a corporação, os documentos utilizados pelos suspeitos apresentavam conteúdo ideologicamente falso. Após a confirmação das identidades e das pendências judiciais, os dois homens receberam voz de prisão.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, responsável pelos procedimentos legais. O motorista, de 27 anos, também estava no veículo durante a abordagem, mas não foram informadas medidas adotadas contra ele.
Suspeitos teriam fugido para o Paraguai
Os suspeitos teriam fugido para o Paraguai após retirarem as tornozeleiras eletrônicas que utilizavam. A informação é de que eles perceberam a existência de outros mandados de prisão que poderiam resultar em regime de reclusão e deixaram o Brasil. Mesmo no exterior, continuariam exercendo influência sobre as atividades da facção.
Ainda segundo as informações da ocorrência, os homens teriam começado a enfrentar dificuldades no Paraguai e, diante da possibilidade de serem presos naquele país, providenciaram documentos falsos para retornar ao Brasil.
Destino seria comunidade na capital fluminense
A intenção dos suspeitos seria permanecer escondidos na comunidade, longe do alcance das autoridades do Rio Grande do Sul. A prisão na Via Dutra interrompeu o deslocamento antes que chegassem à capital.
Os dois homens foram apresentados à Polícia Federal em Volta Redonda. A corporação deverá dar andamento aos procedimentos relacionados à prisão e à documentação falsa apresentada durante a fiscalização. Não obtivemos informações das defesas dos suspeitos.
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