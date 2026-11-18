Os suspeitos foram levados para a PRF de Volta Redonda - Foto: Divulgação/PRF

Os suspeitos foram levados para a PRF de Volta RedondaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 18/11/2026 10:02



Dois homens apontados como lideranças da organização criminosa conhecida como “Os Manos”, considerada uma das principais facções do Rio Grande do Sul, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de terça-feira (17), na Via Dutra, em Resende . Os suspeitos eram foragidos da Justiça e foram identificados durante uma abordagem a um Volkswagen Voyage branco, na altura do km 305, na pista sentido Rio de Janeiro.

A abordagem ocorreu após equipes da PRF receberem informações de que dois homens procurados estariam em deslocamento em um veículo vindo da região de fronteira, com destino à capital fluminense. No carro estavam o motorista, de 27 anos, e dois passageiros que apresentaram documentos com identidades que não correspondiam às suas verdadeiras qualificações.



Durante a fiscalização, os passageiros apresentaram duas carteiras de identidade nacionais, duas certidões de nascimento brasileiras e dois documentos de identidade paraguaios. Todos estavam emitidos em nome das identidades utilizadas pelos homens durante a abordagem.

Documentos falsos revelaram identidade dos passageiros

Diante das informações e das características dos ocupantes, os policiais solicitaram uma consulta à Central da PRF. A verificação confirmou que os dados apresentados não correspondiam aos passageiros abordados e que ambos eram procurados pela Justiça.



Segundo a corporação, os documentos utilizados pelos suspeitos apresentavam conteúdo ideologicamente falso. Após a confirmação das identidades e das pendências judiciais, os dois homens receberam voz de prisão.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, responsável pelos procedimentos legais. O motorista, de 27 anos, também estava no veículo durante a abordagem, mas não foram informadas medidas adotadas contra ele.

Suspeitos teriam fugido para o Paraguai

De acordo com as informações repassadas pelas equipes, os dois presos são apontados como chefes da organização criminosa “Os Manos”, com atuação no Rio Grande do Sul. Eles são investigados por envolvimento em crimes como homicídios, tentativas de homicídio contra policiais, tráfico de drogas e organização criminosa. Conforme o relato policial, os homens acumulam mandados de prisão e são considerados algumas das principais lideranças criminosas procuradas no país.



Os suspeitos teriam fugido para o Paraguai após retirarem as tornozeleiras eletrônicas que utilizavam. A informação é de que eles perceberam a existência de outros mandados de prisão que poderiam resultar em regime de reclusão e deixaram o Brasil. Mesmo no exterior, continuariam exercendo influência sobre as atividades da facção.



Ainda segundo as informações da ocorrência, os homens teriam começado a enfrentar dificuldades no Paraguai e, diante da possibilidade de serem presos naquele país, providenciaram documentos falsos para retornar ao Brasil.

Destino seria comunidade na capital fluminense

A investigação aponta que o destino dos dois seria a comunidade do Morro do São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. O local é apontado como área de atuação do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que, segundo as informações policiais, mantém ligação com a organização criminosa gaúcha.



A intenção dos suspeitos seria permanecer escondidos na comunidade, longe do alcance das autoridades do Rio Grande do Sul. A prisão na Via Dutra interrompeu o deslocamento antes que chegassem à capital.



Os dois homens foram apresentados à Polícia Federal em Volta Redonda. A corporação deverá dar andamento aos procedimentos relacionados à prisão e à documentação falsa apresentada durante a fiscalização. Não obtivemos informações das defesas dos suspeitos.