Os carros foram apreendidos e levados para a Delegacia de Resende - Foto: Divulgação/PRF

Os carros foram apreendidos e levados para a Delegacia de ResendeFoto: Divulgação/PRF

Publicado 19/11/2026 15:06

Dois veículos com registros de roubo e sinais de identificação adulterados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalizações realizadas na quarta-feira (18), na Via Dutra, em Resende. As ocorrências aconteceram em um intervalo de aproximadamente seis horas, nos quilômetros 309 e 315 da rodovia. Os automóveis, um Jeep Renegade e um Volkswagen T-Cross, somam R$ 254.439 em valor estimado pela tabela Fipe.





A primeira abordagem ocorreu por volta das 16h, no km 309, na pista sentido São Paulo. Durante a fiscalização de um Jeep Renegade, ano 2025/2026, os agentes identificaram irregularidades nos elementos de identificação do veículo. Após uma inspeção mais detalhada, constataram que o automóvel era clonado.



A consulta aos sistemas revelou que o veículo original havia sido roubado em 20 de agosto de 2025, no próprio município de Resende. Questionado pelos policiais sobre a procedência do carro, o motorista afirmou que estaria comprando o automóvel de um conhecido.



O condutor foi detido e encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, onde a ocorrência foi registrada. Segundo a tabela Fipe, o modelo está avaliado em R$ 130.367. LEIA MAIS: PRF prende homem com 20 kg de haxixe na Via Dutra, em Resende A primeira abordagem ocorreu por volta das 16h, no km 309, na pista sentido São Paulo. Durante a fiscalização de um Jeep Renegade, ano 2025/2026, os agentes identificaram irregularidades nos elementos de identificação do veículo. Após uma inspeção mais detalhada, constataram que o automóvel era clonado.A consulta aos sistemas revelou que o veículo original havia sido roubado em 20 de agosto de 2025, no próprio município de Resende. Questionado pelos policiais sobre a procedência do carro, o motorista afirmou que estaria comprando o automóvel de um conhecido.O condutor foi detido e encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, onde a ocorrência foi registrada. Segundo a tabela Fipe, o modelo está avaliado em R$ 130.367.

Segundo carro foi localizado à noite

A segunda recuperação aconteceu por volta das 21h45, no km 315 da Via Dutra, também em Resende. Os policiais abordaram um Volkswagen T-Cross Sense TSI que circulava com placas de Mogi das Cruzes, em São Paulo.



Durante a fiscalização, a equipe identificou sinais de adulteração e confirmou que o automóvel também era clonado. O veículo original, registrado em Curitiba, no Paraná, pertencia a uma locadora e tinha sido roubado em 26 de outubro de 2026, na cidade do Rio de Janeiro.



O T-Cross, ano 2026, está avaliado em R$ 124.072, conforme a tabela Fipe. O motorista, de 30 anos, foi detido e levado à 89ª DP.



De acordo com a PRF, o homem já havia sido preso por agentes da corporação em 2020, durante uma abordagem na Via Dutra, em Itatiaia. Na ocasião, ele estava com um veículo roubado e também foi envolvido em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Veículos foram encaminhados à Polícia Civil

As duas ocorrências foram apresentadas na 89ª DP de Resende para os procedimentos legais. Os veículos foram recuperados após a identificação de irregularidades nos sinais identificadores e a confirmação dos registros de roubo.



Somados, o Jeep Renegade e o Volkswagen T-Cross têm valor estimado em R$ 254.439. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação dos casos e pelas providências relacionadas aos condutores detidos. Não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.