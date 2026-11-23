Ocorrência foi registrada na 89ª DP de ResendeFoto: Reprodução/Internet
Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam buscas pelo endereço indicado quando avistaram dois homens em uma motocicleta. Um deles estava armado com um fuzil. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos teriam efetuado disparos contra as equipes, que revidaram.
Durante a tentativa de fuga, os homens perderam o controle da motocicleta e colidiram contra um muro. Após o impacto, um dos suspeitos conseguiu escapar, enquanto o outro foi alcançado e detido pelos agentes.
Fuzil, munições e drogas foram apreendidos
O suspeito detido ficou ferido durante a ocorrência e recebeu atendimento médico no Hospital de Emergência de Resende. Após os cuidados médicos, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos relacionados ao caso.
Ainda durante a ação, os policiais localizaram uma segunda motocicleta. Após consulta aos sistemas de identificação veicular, foi constatado que os dois veículos encontrados eram roubados. Um deles tinha registro de roubo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e o outro na cidade do Rio de Janeiro.
Segundo homem tinha mandado de prisão definitiva
A ordem judicial estava relacionada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem também foi conduzido à delegacia.
Os dois presos foram encaminhados à delegacia de Resende, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito que conseguiu fugir durante a ação ainda não havia sido localizado até o registro do caso.
A identidade dos envolvidos não foi divulgada pela Polícia Militar. Não obtivemos contato com a defesa dos suspeitos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.