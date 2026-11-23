Ocorrência foi registrada na 89ª DP de Resende - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na 89ª DP de ResendeFoto: Reprodução/Internet

Publicado 23/11/2026 16:16

Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (23), no bairro Fazenda da Barra III, em Resende . A ocorrência começou após os agentes receberem informações sobre a presença de suspeitos armados com fuzis na região. Durante a abordagem, houve troca de tiros, e um dos envolvidos acabou ferido e foi detido. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56, munições e diferentes tipos de drogas.





Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam buscas pelo endereço indicado quando avistaram dois homens em uma motocicleta. Um deles estava armado com um fuzil. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos teriam efetuado disparos contra as equipes, que revidaram.



Durante a tentativa de fuga, os homens perderam o controle da motocicleta e colidiram contra um muro. Após o impacto, um dos suspeitos conseguiu escapar, enquanto o outro foi alcançado e detido pelos agentes. LEIA MAIS: Cães farejadores ajudam PM a localizar drogas e pistola em construção em Resende Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam buscas pelo endereço indicado quando avistaram dois homens em uma motocicleta. Um deles estava armado com um fuzil. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos teriam efetuado disparos contra as equipes, que revidaram.Durante a tentativa de fuga, os homens perderam o controle da motocicleta e colidiram contra um muro. Após o impacto, um dos suspeitos conseguiu escapar, enquanto o outro foi alcançado e detido pelos agentes.

Fuzil, munições e drogas foram apreendidos

Na ação, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56, dois carregadores e 29 munições do mesmo calibre. Também foram encontrados 88 pinos de cocaína, 97 tiras de maconha e 172 pedras de crack.



O suspeito detido ficou ferido durante a ocorrência e recebeu atendimento médico no Hospital de Emergência de Resende. Após os cuidados médicos, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos relacionados ao caso.



Ainda durante a ação, os policiais localizaram uma segunda motocicleta. Após consulta aos sistemas de identificação veicular, foi constatado que os dois veículos encontrados eram roubados. Um deles tinha registro de roubo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e o outro na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo homem tinha mandado de prisão definitiva

Além do suspeito detido após a troca de tiros, um segundo homem também foi preso durante a ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, ele compareceu ao local e, após consulta aos sistemas policiais, os agentes identificaram a existência de um mandado de prisão definitiva contra ele.



A ordem judicial estava relacionada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem também foi conduzido à delegacia.



Os dois presos foram encaminhados à delegacia de Resende, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito que conseguiu fugir durante a ação ainda não havia sido localizado até o registro do caso.



A identidade dos envolvidos não foi divulgada pela Polícia Militar. Não obtivemos contato com a defesa dos suspeitos.